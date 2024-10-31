Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Сразу же после кончины бывшего руководителя Бакинского метрополитена Таги Ахмедова его сын, судья Рауф Ахмедов, был подвергнут дисциплинарному взысканию.
Как выясняется, жалоба на Рауфа Ахмедова была направлена в Судебно-правовой совет по особому постановлению коллегии судей Бакинского апелляционного суда.
Причиной стало постановление Рауфа Ахмедова по делу, связанному с продолжающимся конфликтом между компанией Kursus-Nizami, строящей жилой комплекс в Низаминском районе Баку, и местными жителями.
Отметим, что Kursus-Nizami - одна из многих малоизвестных компаний, уничтожающих облик старого Баку и превращающих столицу в сплошь «строительную площадку».
В данный момент эта компания сносит дома под номерами 39, 41, 43, 45, 47/13 в 2519-м квартале на пересечении улиц Камиля Балакишиева и Имамеддина Насими. Речь идет о трехэтажных жилых зданиях, а также о расположенном во дворе двухэтажном детском саде, котельной и нескольких нежилых объектах, чтобы на их месте возвести 16-18-этажные высотные здания.
Эта компания, ссылаясь на «аварийное состояние» домов, утверждает, что имеет от исполнительной власти Баку «соответствующее разрешение» на снос зданий.
В свою очередь, жители домов заявляют, что в заключении Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС, подготовленном Государственным институтом проектирования Azərdövlətlayihə, нет ни слова о том, что здания находятся в аварийном состоянии. Эти трехэтажные дома, построенные в 1960-х, полностью пригодны для проживания, и даже произошедшее в начале 2000-х годов землетрясение силой в 6 баллов не оставило на них никаких повреждений.
Тем не менее компания Kursus-Nizami начала снос зданий как «аварийных», без согласования с жителями. В результате часть из них отказалась принимать условия компании и не намерена покидать свои квартиры.
Тогда один из строительных магнатов, который, судя по всему, договорился с судьей Рауфом Ахмедовым, решил «не мытьем, так катаньем» выселить жильцов и снести их дома. Несколько месяцев назад компания Kursus-Nizami подала в Низаминский районный суд ходатайство о временных мерах по выселению жителей.
В заявлении компании суду предлагалось запретить доступ в здания, произвести выселение жителей и полностью освободить здания для их последующего сноса.
15 октября 2024 года судья Рауф Ахмедов удовлетворил это ходатайство, сославшись на «ветхость и аварийное состояние» домов (а 18 октября, то есть спустя всего три дня, отец судьи скончался в возрасте 76 лет – ред.)
Абсурдность решения, вынесенного Ахмедовым, заключается и в том, что ранее его коллеги, основываясь на исках жильцов, выносили решения, которые… запрещали снос домов. Другими словами, один судья Низаминского районного суда выносил решение запретить снос, а другой – отменял его.
Жители, подавшие апелляцию на разрешение на снос, расценили решение судьи Ахмедова как нарушение их права собственности и потребовали его отмены. Один из жильцов, Фикрет Гасанов, указал в своей жалобе, что был лишен права пользоваться своим жильем, а его собственность подверглась незаконным посягательствам.
«Судья Рауф Ахмедов дал «зеленый свет» незаконным действиям Kursus-Nizami, - заявила Диана Андреева, одна из пострадавших жительниц. - Когда рабочие компании пришли сносить мой дом, я позвонила в полицию. Полицейские прибыли, но затем ушли, так ничего и не предприняв. В доме разрушены тепловые коммуникации, асфальтовое покрытие у дома искорежено. Варварство!»
Коллегия судей Бакинского апелляционного суда, рассмотрев обращение жильцов, пришла к выводу, что решением, вынесенным судьей Рауфом Ахмедовым, были нарушены права граждан на неприкосновенность собственности и жилища.
«Как отмечено в жалобах заинтересованных лиц, вынеся такое решение, суд первой инстанции нарушил все материальные и процессуальные нормы и принципы, выступив в интересах финансово влиятельной компании Kursus-Nizami», — говорится в постановлении апелляционного суда от 23 октября по этому делу.
Рауфу Ахмедову 50 лет, стаж его работы судьей исчисляется четырнадцатью годами. Ранее он занимал должность судьи в Хатаинском районном суде. Имя Рауфа Ахмедова упоминалось в деле МНБ, где в обвинении против одного из фигурантов, Акифа Човдарова, говорилось, что бывший генерал МНБ угрожал Таги Ахмедову компроматом на его сына, работавшего судьей в Хатаинском районном суде, чтобы получить у него «откуп» в три миллиона долларов.
Сотрудники МНБ также запугивали Таги Ахмедова, угрожая арестовать его сына-судью. Столкнувшись с давлением, бывший руководитель Бакинского метрополитена передал министру Эльдару Махмудову через Акифа Човдарова три миллиона долларов наличными.
Любопытно, что на суде Човдаров не подтвердил показания Таги Ахмедова, которые были даны на следствии. Човдаров утверждал, что, допрашивая одного из родственников Таги Ахмедова по имени Шовгу, сотрудники МНБ выяснили, что экс-глава метрополитена наладил бизнес по аренде торговых точек на станциях метро, приносивший ему ежемесячно не менее 4 миллионов манатов.
Тогда же выяснилось, что всего от станции «Ази Асланов» до станции «Кероглу» было зарегистрировано 1.200 (!!) киосков на имя друга детства Рауфа Ахмедова. Арендная плата за эти киоски занижалась в десятки раз, что позволяло избегать уплаты налогов на миллионы манатов ежегодно.
По словам Човдарова, в период с 2008 по 2015 годы сын Таги Ахмедова заработал на этих киосках более 100 миллионов манатов.
На суде Човдаров также раскрыл множество фактов о других махинациях ныне покойного Таги Ахмедова и его сына, включая переводы за границу через офшорные компании сотен миллионов долларов.