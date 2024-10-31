Кого поддержал один из богатейших американцев

Блумберг сказал, что не во всем согласен с Харрис, напомнил, что у него за спиной история поддержки как республиканцев (бизнесмен более десяти лет был мэром Нью-Йорка и изначально победил, выдвигаясь от Республиканской партии), так и демократов.

Один из богатейших людей США, владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг (13-е место в глобальном рейтинге Forbes c состоянием $104,7 млрд) сообщил, что досрочно проголосовал за Камалу Харрис, и призвал американцев сделать то же самое. Колонку бизнесмена опубликовало агентство Bloomberg.

Поддержку Харрис Блумберг выразил на фоне решений нескольких крупных американских газет публично не агитировать за одного из кандидатов. Он упомянул ряд направлений политики, объяснив, почему, по его мнению, Харрис лучше Трампа.

Аборты: Харрис поддерживает репродуктивные права и будет работать над их закреплением в законе. Трамп не будет этого делать.

Иммиграция: «Харрис... признает, что нам нужна всеобъемлющая реформа, которая обеспечит безопасность границы и облегчит людям въезд сюда на законных основаниях. План Трампа депортировать миллионы людей, которые живут и работают в США, — верный путь к экономической катастрофе».

Медицина: Харрис уважает науку и медицину, в том числе вакцинацию, которая спасает жизни. Трамп пообещал передать здравоохранение в ведение «антиваксера» Роберта Кеннеди-младшего, что может иметь смертельные последствия для американцев всех возрастов, включая детей.

Безопасность: Харрис известна как прокурор, сторонница жесткой борьбы с преступностью и сотрудничества с полицией. Трамп, когда его сторонники 6 января 2021 года штурмовали Капитолий, называл их воинами, «сидел сложа руки» и продолжает защищать тех, кто нападал на полицию.

«Я не очень хорошо знаю Харрис — мы общались всего пару раз, но я был впечатлен тем, как она руководит своей кампанией: обращается к независимым и республиканцам и сплачивает избирателей всех партий, предлагая позитивное видение страны. Она полна решимости вести нашу нацию вперед и понимает, что единственный способ добиться этого — снова объединить людей», — сказал бизнесмен.

Майкл Блумберг в разные годы сотрудничал и с Демократической, и с Республиканской партией. До 2001 года он поддерживал демократов, после чего в течение нескольких лет (на этот период пришлась работа на посту мэра Нью-Йорка) работал с республиканцами. В 2020 году вел избирательную кампанию в президенты США внутри Демпартии, но в итоге принял решение выйти из гонки и поддержать Джо Байдена.