Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!

Проливные дожди, затопившие недавно улицы, тоннели и дворы Баку, впервые привели к человеческим жертвам. Природа преподала бакинцам тяжкий урок, не случайно столичные власти уже несколько дней проводят учения по спасательным работам в тоннелях города. Как утверждают синоптики, уровень осадков, выпавших в течение одной недели, был необычайно высоким. По мнению ученых, участившиеся в последние десятилетия случаи экстремально сильных ливней являются следствием повышения средней температуры воздуха на планете. Особенно часто подобные погодные аномалии приводили к наводнениям летом 2023 года в городах Словении, России, Чехии… Можно ли предположить, что очередным «адресом» природных аномалий, ставших следствием глобального потепления, является и наш Апшеронский полуостров? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, ведущий научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Гасан Набиев сказал, что нет оснований связывать октябрьские ливни в Баку с глобальным потеплением.

«Для Баку выпадение столь высокого уровня осадков - явление не частое, но периодически это происходит, - отметил Набиев. – Дожди аномально высокой интенсивности, в несколько раз превышающие норму, наблюдались в Баку в 80-е и 90-е годы прошлого века, в 2016 году и т.д. Тут ничего нового нет. Что действительно редкость – так это ливни с интервалом в два-три дня…» По словам эксперта, сильные дожди, как правило, выпадают, когда потоки холодного арктического воздуха достигают Апшерона. «Некоторые ученые считают, что высокая влага, которую несут эти потоки, возможно, связана с таянием ледников в Северном Ледовитом океане, вызванным глобальным потеплением. Но это всего лишь гипотеза», - отметил эксперт. Набиев признал, что практически невозможно прогнозировать частоту, продолжительность и конкретное время выпадения ливневых дождей. «Как правило, - говорит он, - синоптики анализируют климатические процессы, способствующие выпадению обильных осадков, и уже на их основе обозначают приблизительное время наступления интенсивных дождей, частота которых связана также с солнечной активностью».

Гасан Набиев призвал не путать ливни с селями, которые происходят, в основном, в горной местности, вызывая водные потоки мощной разрушительной силы, которые несут собой тысячи тонн камней и грязи. По словам Набиева, чтобы затопить улицы, площади и дворы городов, как это произошло недавно в Баку, необходимы не только высокая скорость выпадения осадков, но и их продолжительность. «Хотя невозможно с точностью до суток определить, когда именно начнется ливень, тем не менее, вполне реально предсказать временной отрезок выпадения проливных дождей, что уже дает возможность принять меры по снижению ущерба, которую может нанести стихия, - считает эксперт. - К примеру, в странах Евросоюза уже много лет уделяют особое внимание принятию превентивных мер в случае опасности наводнений. В Германии еще с 2020 года действует система, которая в режиме реального времени подсчитывает интенсивность выпадения осадков и предупреждает население о приближении критического уровня. Люди получают на свои смартфоны SMS -сообщения с предупреждением об уровне опасности - сильный дождь, угроза затопления, риск наводнения... А в крупных городах ФРГ, Австрии, Дании и других стран, чтобы выявить участки потенциальных подтоплений используют дроны. Сделанных с них аэрофотоснимки автоматически поступает в пожарные отделения, которые следят за ситуацией и оценивают масштабы бедствия». Проливные дожди в октябре, как, впрочем, и в прошлые годы, показали, что система управления ливневыми водами в Баку не работает. Так что же следует предпринять, чтобы столицу перестало затапливать во время сильных дождей? С этим вопросом редакция haqqın.az обратилась к известным общественным деятелям нашей страны. Эксперт-экономист Вахид Ахмедов

- За последние 20 лет государство выделило достаточно денег для предотвращения экстремальных ситуаций во время проливных дождей в Баку. Достаточно посмотреть на указы президента Ильхама Алиева, на постановления правительства и решения Милли Меджлиса по мерам, направленным на предотвращение наводнений в столице. Вопрос лишь в том, как эти меры выполняются? Современный Баку стал ареной крупных международных мероприятий, и в этом плане последствия разгула стихии 22 и 24 октября абсолютно неприемлемы. Органы, отвечающие за инфраструктуру столицы, в том числе, Исполнительные власти Баку и его районов, различные министерства и госкомитеты должны четко выполнять решения, принятые по данному вопросу. А ведь их было немало. Я помню, как оперативно глава государства выделял деньги и давал Кабинету министров поручения по организации превентивных мер, связанных с предотвращением случаев затопления столицы. Их суть заключалась в том, что выпадающие осадки должны быть очищены и перенаправлены в море. И если бы эти меры не оставались на бумаге, никаких жертв стихии, никаких затопленных улиц и тоннелей не было бы. Полагаю, вся проблема - в безнаказанности и некачественном исполнении обязанностей. К примеру, почему не работали насосы во время затопления тоннеля под Багировским мостом? Повторяю: глава государства и правительство приняли все необходимые решения и выделили соответствующее финансирование для предотвращения коллапса города во время интенсивных дождей и регулирования выпавших осадков. Вопросы вызывает лишь качество реализации этих мер. Обратите внимание, одни тоннели затопило, а другие нет. Одни дороги превратились в бурлящие реки, а другие, расположенные рядом, нет. Это говорит о безответственном отношении к своим обязанностям ряда чиновников. Михаил Забелин, депутат Милли Меджлиса

- Впервые Баку столкнулся с ситуацией, когда в результате ливней погибли люди. Мы видим, как глава государства и правительство делают все, чтобы Баку был комфортным, красивым и безопасным для жизни городом. Если бы все чиновники добросовестно выполняли свои обязанности, такого ущерба от стихии не было бы. Ну, как, скажите, можно было закатать под асфальт ливнестоки?! Как службы по эксплуатации тоннелей допустили, чтобы насосы в затопленном тоннеле не работали, и вода вообще не откачивалась? Каждое должностное лицо обязано с полной ответственностью подходить к выполнению поручений президента и правительства. Ведь государство выделило все необходимые средства на то, чтобы исправно работала коммунально-коммуникационная система Баку. Ничего нового изобретать и придумывать не надо – только в точности выполнять поручения и контролировать работу соответствующих служб. К примеру, восстановить работу ливнестоков, провести профилактику линий водоотвода, систем откачки воды из тоннелей и прочее. Все это скрупулезно прописано в множестве документов, предусмотрено инженерами и т.д. Думаю, МЧС и другие ведомства тщательно расследуют причины последнего затопления и вынесут вердикт в отношении служб, не выполнивших свои профессиональные обязанности. Эльчин Алиев, доктор искусствоведения, профессор

- Следует усилить борьбу с коррупцией. Все мы прекрасно знаем, кто и каким образом находит подрядчиков для выполнения работ, и как эти работы принимают. Несмотря на отлично разработанные и принятые антикоррупционные законы, они просто не соблюдаются, их мастерски обходят. Такое происходит не только в сфере городской инфраструктуры, но и во многих других. Высокопоставленным чиновникам пора перестать кривить душой, декларируя на людях одно, а действуя по совершенно другим правилам. Общество это хорошо видит. Сегодня мы подошла к переломному моменту: или найдем в себе силы сплотиться и победить разрушительное действие коррупции, или безнадежно отстанем в своем развитии. Аббас Атакишиев, юрист

- Природные бедствия, техногенные катастрофы и другие чрезвычайные ситуации требуют комплекс мер по обеспечению безопасности людей. Понятно, что полностью исключить проблемы, связанные с наводнениями и другими стихийными явлениями, невозможно. Однако реализовать меры, предельно снижающие риски и последствия для людей - задача вполне реализуемая. Обратите внимание: затопление улиц, тоннелей и первых этажей домов в центральных районах Баку не произошло. Столь же очевидно, что во время сильных дождей канализационная сеть не справляется с потоками, стекающими с верхних районов города – частично Ясамальского, Сабаильского и Насиминского районов, откуда вода должна была поступить в Говсанский коллектор и уже оттуда – в море. Однако в реальности она стекает в сторону бакинских поселков, затапливая дома, улицы, дворы. Предстоит выяснить, были ли установлены помповые насосы, автоматически включающиеся в случае подъема воды для ее откачки в тоннелях, были ли построены дополнительные водоотводы на прилегающих к тоннелям дорогах. Возможно, чтобы во время сильных дождей Баку не затапливало, следует переделать систему канализации по западному образцу, когда под дорогами и площадями прокладывают широкую сеть ливнестоков? Но в любом случае, дренажная вода должна попадать в водосборные коллекторы и оттуда - в канализацию. Но, к сожалению, они не имеют достаточной емкости, а потому избыточная дождевая вода стекается на улицы, вызывая затопление дорог и домов. Агиль Аббас, депутат Милли Меджлиса