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Северная Корея испытала новейшую ракету

02:25 228

Северная Корея в ходе прошедших накануне ракетных пусков испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19», сообщило агентство «Рёнхап».

В материале со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) говорится, что КНДР провела «критическое испытание» ракеты, чтобы показать «абсолютное превосходство в ударной мощи».

Северная Корея в ночь на 31 октября провела в 7:11 пуск баллистической ракеты, предположительно, по навесной траектории. Это означает, что для сокращения дальности полета ракету запустили под более вертикальным углом, увеличив тем самым высоту полета. Ракета упала в 8:37 примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пхеньян заявил, что ракета достигла максимальной высоты 7687,5 км и преодолела расстояние 1001,2 км за 5156 секунд.

Запуск произошел на следующий день после того, как южнокорейское военное разведывательное управление сообщило, что КНДР, вероятно, завершила подготовку к запуску межконтинентальной баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь территории США.

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