Большие потери элитного спецназа России

По информации издания, на эти подразделения Кремль возлагал наиболее ответственные задачи – в частности, ликвидацию украинского руководства. Но они применялись и на передовой. Отмечается, что спецназ РФ понес немалые потери, особенно во время контрнаступления Украины в 2022 году.

«По данным Пентагона, все пять бригад спецназа [РФ], которые вступили в войну 24 февраля 2022 года, кроме одной, понесли значительные потери до конца лета 2022 года. По оценке Разведывательного управления, одна из отдельных бригад спецназа, о которой идет речь, сохранила лишь 125 человек из развернутого личного состава в 900 человек. С военной точки зрения, подразделение, которое потеряло почти девяносто процентов своей боеспособности, считается неэффективным и выводится за линию фронта», – говорится в публикации.

Эти цифры могли возрасти, поскольку через несколько недель – в сентябре 2022 года – украинские войска начали чрезвычайно успешное контрнаступление, освободив сотни квадратных километров территории. Во время этого контрнаступления третья гвардейская бригада спецназа ГРУ, одно из самых элитных российских подразделений, была вынуждена отступать и вести оборонительные действия в городе Лиман. Тогда они понесли значительные потери.

«Хотя мы не имеем более свежих данных о потерях спецназа [РФ] после лета 2022 года, чрезвычайно тяжелые потери, которые понесли все российские войска, свидетельствуют о том, что подразделения спецназа продолжают нести значительные потери», – пишет издание.

«И хотя российские военные могут легко пополнять потери в обычных подразделениях, этого нельзя сказать о подразделениях специального назначения», – отметили авторы.