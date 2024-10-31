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Запад советовал Зеленскому записать «видеозавещание»

02:43 197

Перед вторжением России в Украину на Западе хотели, чтобы президент Владимир Зеленский написал видеозавещание. Об этом рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте Ольги Кошеленко «USA-UA: Секретные файлы Белого дома».

«Мне послал сообщение один человек – большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он говорит: «Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание», – сказал Кулеба, отметив, что на Западе считали возможной гибель президента Украины.

«Вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне», – добавил он.

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