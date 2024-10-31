В течение длительного времени всё мировое сообщество скрупулёзно наблюдало за политической эволюцией Грузии. Весь спектр грузинкой политической элиты был условно дифференцирован на два противостоящие друг другу лагеря. В одном ракурсе с явной электоральной доминантой - «Грузинская мечта», проповедующая социальный консерватизм, синкретизм. В диссонирующем ему ракурсе находилась коалиция прозападных политических партий, символизирующая собой мировоззренческий комплекс евроатлантизма, экономического либерализма и гражданского национализма. Первый блин - комом Упомянутое противостояние между политическими силами незамедлительно сказалось на позиции ведущих политических фигур в грузинском истэблишменте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили – некогда доверенное лицо Бидзины Иванишвили, которую «мечтатели» чудом, ценою огромных усилий усадили на вершине политической власти, под влиянием западных центров превратилась в главного координатора разрозненной и расколотой оппозиции. Побитая общественным мнением «мадам пюре» враз стала олицетворением евроатлантической интеграции. Короткая общественная память позабыла вероломную роль Зурабишвили во время смещения прозападной власти Саакашвили. А премьер Ираклий Кобахидзе вместе с прочими соратниками «главного лица Грузии» позиционировал себя сторонником платформы баланса внешнеполитических интересов. Да, грузинская конфронтация началась из-за оклейменного коллективным Западом «русского закона» - Закона «О прозрачности иностранного влияния», иными словами, об иноагентах, автором и имплементарием которого выступили «мечтатели». Суть этого законодательного акта заключалась в обеспечении прозрачности доходов некоммерческих организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа.

Тем ни менее, вся прозападная политическая рать на фоне звонких порицаний широкого спектра западных глашатаев «демократических норм и прав человека», синхронно выступила против закона, который якобы стал препятствовать процессу евроинтеграции. Однако парламентское большинство оказалось непреклонно в своем порыве взять под контроль поток иностранных инвестиций и их освоения, что немаловажно для самодостаточного развития грузинской экономики. Зурабишвили в состоянии полного краха усилий по дезавуации антизападного, по сути закона, ничего не оставалось кроме, как обратиться к проевропейским партиям подписать так называемую «Грузинскую хартию», призванную объединить оппозиционные силы для кооптации усилий на судьбоносных парламентских выборах. А тем временем, итоги выборов в парламент страны проиллюстрировали наличие в стране диаметрально противоположных мотивациям прозападной оппозиции процессов. Второй блин – комом Итак, несколько часов назад Центризбирком республики после пересчета голосов окончательно констатировал победу правящей партии. Однако тривиальности в поствыборной тактике грузинской прозападной оппозиции не существует предела: её лидеры отказались принимать официальные итоги, обвинив ЦИК в «краже победы у грузинского народа» и «краже европейского будущего». А оппозиционные политики в одночасье стали угрожать очередной дестабилизацией внутриполитической ситуации в Грузии, мотивируя это многочисленными, по их утверждениям, нарушениями в ходе выборов.

К слову, идентичный закон существует и в самих США, предполагающий уголовную ответственность, которую может понести компания, не предоставившая данные о своём финансировании. В то время, как в грузинском законопроекте мера взыскания регламентировалась всего в $ 9,5 тыс. Как ни странно, но главным препятствием для осуществления волеизъявления народа стала Зурабишвили, возглавившая протест против легитимных выборов и законных результатов. «Я не признаю эти выборы. Они не могут быть признаны. Это то же самое, что признание прихода сюда России, подчинение Грузии России», - утверждала президент. Все карты, как говорится раскрыты и мотивации оппозиции во главе с госпожой президентом обнажены! Дабы поддержать своего протеже и в целом прозападную электоральную среду, США и ЕС пошли на беспрецедентный шаг, потребовав провести расследование «злоупотребления правящей партией государственными ресурсами, подкупа избирателей и запугивания». Власть проявила упорство в отстаивании легитимных итогов законных выборов. К парламенту стянули силы спецназначения, продемонстрировав оппозиции и Западу, что власть будет отстаивать пусть и «плохой», но безальтернативный выбор народа. А спустя сутки прокуратура отправила повестку президенту, угрожавшему правительству свержением...