Грузинская развязка: два блина - комом
В течение длительного времени всё мировое сообщество скрупулёзно наблюдало за политической эволюцией Грузии. Весь спектр грузинкой политической элиты был условно дифференцирован на два противостоящие друг другу лагеря. В одном ракурсе с явной электоральной доминантой - «Грузинская мечта», проповедующая социальный консерватизм, синкретизм. В диссонирующем ему ракурсе находилась коалиция прозападных политических партий, символизирующая собой мировоззренческий комплекс евроатлантизма, экономического либерализма и гражданского национализма.
Первый блин - комом
Упомянутое противостояние между политическими силами незамедлительно сказалось на позиции ведущих политических фигур в грузинском истэблишменте.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили – некогда доверенное лицо Бидзины Иванишвили, которую «мечтатели» чудом, ценою огромных усилий усадили на вершине политической власти, под влиянием западных центров превратилась в главного координатора разрозненной и расколотой оппозиции. Побитая общественным мнением «мадам пюре» враз стала олицетворением евроатлантической интеграции. Короткая общественная память позабыла вероломную роль Зурабишвили во время смещения прозападной власти Саакашвили.
А премьер Ираклий Кобахидзе вместе с прочими соратниками «главного лица Грузии» позиционировал себя сторонником платформы баланса внешнеполитических интересов.
Да, грузинская конфронтация началась из-за оклейменного коллективным Западом «русского закона» - Закона «О прозрачности иностранного влияния», иными словами, об иноагентах, автором и имплементарием которого выступили «мечтатели».
Суть этого законодательного акта заключалась в обеспечении прозрачности доходов некоммерческих организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа.
Тем ни менее, вся прозападная политическая рать на фоне звонких порицаний широкого спектра западных глашатаев «демократических норм и прав человека», синхронно выступила против закона, который якобы стал препятствовать процессу евроинтеграции.
Однако парламентское большинство оказалось непреклонно в своем порыве взять под контроль поток иностранных инвестиций и их освоения, что немаловажно для самодостаточного развития грузинской экономики.
Зурабишвили в состоянии полного краха усилий по дезавуации антизападного, по сути закона, ничего не оставалось кроме, как обратиться к проевропейским партиям подписать так называемую «Грузинскую хартию», призванную объединить оппозиционные силы для кооптации усилий на судьбоносных парламентских выборах.
А тем временем, итоги выборов в парламент страны проиллюстрировали наличие в стране диаметрально противоположных мотивациям прозападной оппозиции процессов.
Второй блин – комом
Итак, несколько часов назад Центризбирком республики после пересчета голосов окончательно констатировал победу правящей партии.
Однако тривиальности в поствыборной тактике грузинской прозападной оппозиции не существует предела: её лидеры отказались принимать официальные итоги, обвинив ЦИК в «краже победы у грузинского народа» и «краже европейского будущего». А оппозиционные политики в одночасье стали угрожать очередной дестабилизацией внутриполитической ситуации в Грузии, мотивируя это многочисленными, по их утверждениям, нарушениями в ходе выборов.
К слову, идентичный закон существует и в самих США, предполагающий уголовную ответственность, которую может понести компания, не предоставившая данные о своём финансировании. В то время, как в грузинском законопроекте мера взыскания регламентировалась всего в $ 9,5 тыс.
Как ни странно, но главным препятствием для осуществления волеизъявления народа стала Зурабишвили, возглавившая протест против легитимных выборов и законных результатов. «Я не признаю эти выборы. Они не могут быть признаны. Это то же самое, что признание прихода сюда России, подчинение Грузии России», - утверждала президент. Все карты, как говорится раскрыты и мотивации оппозиции во главе с госпожой президентом обнажены!
Дабы поддержать своего протеже и в целом прозападную электоральную среду, США и ЕС пошли на беспрецедентный шаг, потребовав провести расследование «злоупотребления правящей партией государственными ресурсами, подкупа избирателей и запугивания».
Власть проявила упорство в отстаивании легитимных итогов законных выборов. К парламенту стянули силы спецназначения, продемонстрировав оппозиции и Западу, что власть будет отстаивать пусть и «плохой», но безальтернативный выбор народа. А спустя сутки прокуратура отправила повестку президенту, угрожавшему правительству свержением...
Оппозиция поспешила объявить о свершившейся бархатной оккупации страны. Однако власть устами Кобахидзе умело парировала: ни о каком установлении дипотношений с Россией не может быть и речи. Во-вторых, недвусмысленно заявила о надежде нормализации отношений с США и ЕС в первые же дни 2025 года. Хотя ещё 31 июля глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о приостановке финансовой помощи Грузии в размере $95 млн из-за принятого в республике закона об иноагентах, а 9 октября Европарламент принял резолюцию «Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии», поддержанную большинством депутатов. Среди прочего резолюция призывает заморозить средства ЕС для властей Грузии до тех пор, пока они не отменят антидемократическое законодательство и к «наложению строгих условий на любое будущее финансирование правительства Грузии».
Безусловно, после таких манипуляций, нормализация в отношениях с Грузией становится еще более эфемерной.
Что касается российского спектра грузинской внешнеполитической панорамы, то помимо её фундаментальной роли даже в гипотетическом восстановлении территориальной целостности Грузии, с 2022 года по результатам исследований НПО Transparency International Georgia (TI), наблюдается значительный рост экономической зависимости Грузии от России.
Далее, возникает вопрос, сможет ли подвергнувшийся конвергенции грузинский истэблишмент сохранить независимость своей внешнеполитической линии?! Тем более на фоне явной ставки США, НАТО и ЕС на выбитый из-под России последний форпост - Армению, вооружая которую против Азербайджана, они, играя на армянском реваншизме, питают иллюзии укрепиться на Южном Кавказе…
Несомненно, ближайшая хронология продемонстрирует какую всё-таки альтернативу изберет Грузия, находясь все еще на перепутье геополитических путей…