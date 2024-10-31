Интервью Фицо российскому ТВ назвали «огромным позором»

«Дома его лоскутное [правительство] разваливается, здравоохранение — не тема для премьер-министра, но он найдет время, чтобы служить Путину», — сказал оппозиционный политик.

Словацкая оппозиция раскритиковала премьер-министра страны Роберта Фицо за его появление в эфире программы «60 минут» российского телевидения, сообщает Reuters.

В эфире российской программы словацкий премьер подверг критике подход ЕС к войне России в Украине и добавил, что намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фицо неоднократно критиковал антироссийские санкции и выступал за возобновление экономических отношений с Москвой. Премьер-министр Словакии выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что говорит о встрече «совершенно серьезно».

В августе 2024 года Словакия стала лидером по импорту товаров из России в ЕС (€320,9 млн). Самыми крупными статьями импорта стали нефть (€178,7 млн) и природный трубопроводный газ (€106,6 млн).