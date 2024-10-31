Зачем Азербайджан отправил 160 человек на Гимназиаду?

Сборная Азербайджана завоевала 77 медалей на завершившейся в Бахрейне 19-й Всемирной Гимназиаде - мультиспортивном соревновании среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений.

В активе нашей команды 23 золота, 26 серебряных медалей и 28 бронзовых. Это 7-е место в общекомандном зачете среди 70 стран. По числу золотых наград Азербайджан уступил Бразилии, Китаю, Тайваню, Румынии, Ирану и Украине. Причем по общему количеству медалей наша сборная опередила и иранцев, и украинцев, но отстала от них на три и одну золотую награду соответственно.

Позади Азербайджана остались такие страны, как Венгрия, США, Франция, Казахстан, Греция, Турция и многие другие. Никогда ранее Азербайджан не отправлял на Гимназиаду такую большую команду. В Бахрейн полетели 160 спортсменов. Более внушительными по составу на прошедших соревнованиях были только сборные хозяев, а также соседней Саудовской Аравии и Бразилии. Большие по численности команды в Манаму делегировали также США, Франция, Китай, Турция, Индия, Иран, ОАЭ, Хорватия, Венгрия, Мексика, Тайбэй, Румыния, Украина и ряд других стран. Всего же на Гимназиаде выступало более 5 тысяч спортсменов. Они соревновались в 26 видах спорта и дисциплинах. Азербайджан был представлен в 16 видах.

Как видим, почти каждый второй спортсмен сборной Азербайджана уехал из Бахрейна с медалью. Огромную лепту в успех азербайджанской сборной в общекомандном зачете внесли боксеры, завоевавшие 18 медалей, в том числе 12 золотых.

У борцов 24 медали, но только четыре золота. У дзюдоистов 13 наград, из которых золотые две. Парадзюдоисты взяли восемь медалей, в том числе три золотые. Было также золото в художественной гимнастике и фехтовании. Без наград высшей пробы, но с медалями с Гимназиады уехали наши команды по спортивной аэробике, таэквондо и параплаванию.

На прошлых аналогичных Играх, прошедших в 2022 году во Франции, команда Азербайджана не участвовала. До этого, на Гимназиаде-2018 в Марокко, у нашей сборной было лишь две медали и 29-е место в общекомандном зачете. На Гимназиаде 2016 года в турецком Трабзоне азербайджанские спортсмены остались без наград. Понятно, что и в Турции, и в Марокко участие Азербайджана в Играх было, скажем так, ради галочки. Но почему? Почему выступлению азербайджанских спортсменов в главном мировом соревновании для школьников уделялось столь незначительное внимание? Участие в мультиспортивном соревновании планетарного масштаба - огромный опыт для юных спортсменов. Это редкая возможность посоперничать со сверстниками не только из стран региона или Европы, но и с представителями других континентов. Да, с 2010 года проводится Юношеская Олимпиада, но туда попадают только избранные - весьма ограниченный круг спортсменов. То же самое касается и юношеских первенств планеты. В отличие от них Гимназиада - это возможность дать гораздо большему числу подростков шанс проявить себя на международной арене в споре с американскими, китайскими, индийскими, бразильскими, африканскими сверстниками.

Наверняка для многих участников соревнований в Бахрейне Гимназиада послужит стимулом для дальнейшего роста. Выезд на международный старт такого ранга в столь юном возрасте - это всегда дополнительная мотивация. Возможно, кто-то после поездки в Манаму будет еще серьезнее относится к занятиям спортом, углядев перспективы. Конечно, такие соревнования важны также для тренеров и спортивного руководства. Подобные старты помогают понять, в каком состоянии сегодня находится детский спорт в Азербайджане, в каком направлении двигаться и как дальше развиваться. Гимназиада - это своего рода лакмусовая бумажка. Не имея на руках результатов конкурентной борьбы с соперниками из различных уголков планеты, не так уж просто определить, на что делать акцент в юношеском спорте.