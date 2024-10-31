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Китай ревнует Северную Корею к России

10:32 454

Власти Китая могут быть недовольны сближением России и Северной Кореи из-за потери «рычагов влияния» на Пхеньян, сообщает The Economist со ссылкой на местных аналитиков. Издание отмечает, что китайские чиновники избегают прямых комментариев по поводу предполагаемой отправки солдат КНДР в Россию, но «за закрытыми дверями» они «могут ставить под сомнение действия Северной Кореи».

По данным The Economist, чиновники КНР могут опасаться, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «станет менее зависимым» от Китая, который долгое время был крупнейшим торговым партнером КНДР. Кроме того, «воодушевленный поддержкой России, он также может стать более провокационным в своих отношениях с Южной Кореей», а конфликт между ними грозит оказать большое влияние на китайские города, находящиеся близко к границе, отмечает издание.

Китай и КНДР официально назвали 2024 год «годом дружбы», и китайские власти настаивают, что поддерживают тесную связь. Однако The Economist обратил внимание, что в китайских соцсетях, которые обычно подвергаются жесткой цензуре, некоторые пользователи с большим количеством подписчиков «задаются вопросом, могла ли Северная Корея нанести ущерб интересам Китая» своими действиями.

«Китайцы любят говорить, что у них нет никакого влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — сказал Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне. По его словам, Китай «потерял контроль» над ситуацией.

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