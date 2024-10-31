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Грузинская оппозиция не думает сдаваться

10:40 505

Представители оппозиции Грузии анонсировали новую акцию протеста на вечер воскресенья, на котором будет представлен «согласованный план» действий оппозиции, сообщила Ана Долидзе из коалиции «Сильная Грузия».

Ранее в интервью журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна стала жертвой российской «спецоперации». По ее словам, Запад должен подготовить «комплекс мер для оказания давления» на «Грузинскую мечту».

По официальным данным, в Грузии расследуется 47 уголовных дел по нарушениям на парламентских выборах. Зурабишвили и оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования, заявив о фальсификациях. Они потребовали провести повторные выборы.

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