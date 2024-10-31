Грузинская оппозиция не думает сдаваться

Представители оппозиции Грузии анонсировали новую акцию протеста на вечер воскресенья, на котором будет представлен «согласованный план» действий оппозиции, сообщила Ана Долидзе из коалиции «Сильная Грузия».

Ранее в интервью журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна стала жертвой российской «спецоперации». По ее словам, Запад должен подготовить «комплекс мер для оказания давления» на «Грузинскую мечту».

По официальным данным, в Грузии расследуется 47 уголовных дел по нарушениям на парламентских выборах. Зурабишвили и оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования, заявив о фальсификациях. Они потребовали провести повторные выборы.