В Бакинском медицинском колледже началась подготовка кадров по специальности «Оптометрия»

В Бакинском медицинском колледже №1 Министерства здравоохранения впервые в нашей республике с 2024/2025 учебного года проводится подготовка кадров по специальности «Оптометрия». Подготовка кадров по этой специальности осуществляется на основе изменений в «Классификации специальностей среднего образования», утвержденной соответствующим постановлением Кабмина Азербайджана.

В связи с этим по инициативе Министерства здравоохранения в Бакинском медицинском колледже №1 Минздрава создан специальный кабинет, оснащенный современным оборудованием.

Оптометрия — одна из двух специальностей, связанных с медицинским наблюдением глаз, наряду с офтальмологией, являющейся отраслью медицины. Оптометрист — это медицинский работник среднего звена, специализирующийся на оценке зрения и подборе средств для ее коррекции. Кроме того, оптометрист может оказывать первую медицинскую помощь (например, при травме глаза, попадании в него инородных тел — песка, насекомых и др.), а при выявлении серьёзных глазных патологий органов зрения направляет пациента к врачу-офтальмологу.

Следует отметить, что офтальмолог занимается лечением (в том числе хирургическим) зрительных заболеваний и патологий органа зрения. Оптометрист же может заниматься только устранением нарушений рефракции с помощью средств коррекции, то есть подбирать очки или контактные линзы для пациентов с близорукостью и дальнозоркостью.