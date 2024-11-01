Кремль о скандальном заявлении Трампа

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что это именно он фактически уничтожил «Северный поток — 2», являются «чересчур эмоциональными» и сказанными в «предвыборной горячке», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На финишной прямой предвыборная гонка в США. Мы видим, что, скажем так, многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального.

Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга. Это не совсем соответствует нашей политической культуре, точнее, совсем не соответствует. Ну и, наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы и слышим те заявления, о которых упомянули вы», — сказал Песков.

Вместе с тем он напомнил, что несмотря на усилия Трампа, «Северный поток — 2» был достроен, а его уцелевшая ветка в любой момент готова к запуску. «Здесь точно трудно предположить, что имел в виду Трамп», — добавил представитель Кремля.