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Кремль о скандальном заявлении Трампа

обновлено 14:04
14:04 2108

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что это именно он фактически уничтожил «Северный поток — 2», являются «чересчур эмоциональными» и сказанными в «предвыборной горячке», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На финишной прямой предвыборная гонка в США. Мы видим, что, скажем так, многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального.

Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга. Это не совсем соответствует нашей политической культуре, точнее, совсем не соответствует. Ну и, наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы и слышим те заявления, о которых упомянули вы», — сказал Песков.

Вместе с тем он напомнил, что несмотря на усилия Трампа, «Северный поток — 2» был достроен, а его уцелевшая ветка в любой момент готова к запуску. «Здесь точно трудно предположить, что имел в виду Трамп», — добавил представитель Кремля.

*** 11:04

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и опроверг заявление, что он якобы является "другом России".

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны", - отметил Трамп во время трансляции на Youtube. Кроме того, Трамп заявил, что именно он "заблокировал строительство "самого большого в мире" газопровода "Северный поток-2".

"Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня", — добавил Трамп.

В интервью кандидат в президенты также заявил, что хочет назначить миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности, если его переизберут. А якобы его связь с Россией он считает операцией Демократической партии, которая была начата, чтобы дать возможность победить Хиллари Клинтон в 2016 году.

Трамп не оставил без внимания и персоны президента США Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис. Он заявил, что Байден "не в себе уже давно".

"Байден не в себе уже давно, а Камала тупая как пробка. Эти люди - враги народа", - отметил он.

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