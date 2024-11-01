Российская армия идет вперед в Украине

Военнослужащие российских группировок за сутки захватили населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское в Донецкой области Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, в том числе поразив центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.