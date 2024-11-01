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Российская армия идет вперед в Украине

обновлено 14:15
14:15 3368

Военнослужащие российских группировок за сутки захватили населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское в Донецкой области Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, в том числе поразив центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.

* * * 11:51

Российская армия продвинулась в районе шести населенных пунктов Донецкой области Украины, сообщают аналитики DeepState.

По их данным, россияне продвинулись на Кураховском направлении в районе Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы и Константиновки.

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