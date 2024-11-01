Российская армия идет вперед в Украине
Военнослужащие российских группировок за сутки захватили населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское в Донецкой области Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также заявили, что российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, в том числе поразив центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.
* * * 11:51
Российская армия продвинулась в районе шести населенных пунктов Донецкой области Украины, сообщают аналитики DeepState.
По их данным, россияне продвинулись на Кураховском направлении в районе Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы и Константиновки.