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Глава ЦБА об инфляции в Азербайджане и ценах на нефть

12:32 1568

В настоящее время рост инфляции в Азербайджане связан с удорожанием национальных валют стран - торговых партнеров. В то же время повышение номинального эффективного курса маната способствует снижению инфляции. Так заявил журналистам председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

Он напомнил, что регулятор пересмотрел свой прогноз по годовой инфляции. «Мы снизили прогноз инфляции на этот год на 0,3 процентных пункта - до 5,1%, на следующий год повысили прогноз инфляции на 0,3 процентных пункта - до 5,8%».

Кязымов также заявил, что ЦБА прогнозирует среднюю цену на нефть на мировом рынке в текущем году на уровне 81,4 доллара за баррель, в 2025 году - 79,2 доллара.

По его словам, согласно обновленным прогнозам Центробанка, средняя цена на природный газ в текущем году ожидается на уровне 290 долларов за 1 тыс. кубометров, 340 долларов - в следующем.

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