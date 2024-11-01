Лавров впервые с начала войны посетит Евросоюз

Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 декабря посетит Мальту, где пройдет встреча глав МИД стран ОБСЕ. Это будет первый визит главы Лаврова в страну Евросоюза после начала полномасштабной войны в Украине.

В посольстве Мальты российским журналистам подтвердили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове «относится ко всем членам, включая Российскую Федерацию». Но официальные приглашения участникам саммита еще не рассылали.