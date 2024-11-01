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И Трамп заговорил о закате доллара

13:11 1003

Доллар при действующей администрации США стал утрачивать статус стандарта международных расчетов, для Вашингтона логическое завершение этого процесса будет сравнимо с проигрышем в войне. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Беседа велась в городе Глендейле (штат Аризона) в присутствии зрителей.

«Доллар теряет статус стандарта (международных торгово-финансовых расчетов) из-за этих людей (лидеров РФ, Китая и ряда других стран). Это сравнимо с проигрышем в войне, и этого не произойдет при мне», - заявил он.

Трамп также раскритиковал действующую администрацию США за то, что она «допустила объединение в одну группу» России, Китая, Ирана, КНДР и некоторых других стран. 

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