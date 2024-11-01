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Товарищ Ким «дал указание помочь российской армии» в Украине

МИД КНДР
13:17 1237

Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи проводят переговоры в Москве. В ходе встречи оба министра заявили о выходе отношений двух стран на новый уровень, передает РБК.

Цой Сон Хи заявила, что «отношения повышаются на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества, а также стратегических отношений со столетней перспективой».

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала она.

Сергей Лавров в свою очередь заявил о выходе отношений на беспрецедентный новый уровень: «Партнерство действительно имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога».

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