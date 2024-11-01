Иран не застанет Израиль врасплох

Израиль находится в «высокой степени готовности» к ответу Ирана на израильский удар в прошлые выходные, пишет CNN.

До этого в СМИ публиковалась информация, что Иран может ответить на недавние атаки Израиля перед президентскими выборами в США, которые должны пройти 5 ноября.

Израильский военный источник сообщил, что Израиль «все еще оценивает процесс принятия решений в Иране».

Как указывает CNN, представители США посетили Ближний Восток, чтобы сдержать любые ответные действия Ирана и возобновить усилия по разрешению конфликтов в Ливане и секторе Газа.

Однако представители власти выражают сомнения, что эти усилия приведут к паузе в боевых действиях в палестинском анклаве перед выборами в США, сообщают осведомленные источники.