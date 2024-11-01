Блинкен не приедет на COP29 в Баку

Делегацию США на саммите COP29 в Баку в этом году возглавит старший советник президента по международной климатической политике Джон Подеста. Госсекретарь Блинкен в Баку не поедет, сообщает Turan.

Госдепартамент заявил, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена из 20 департаментов, агентств и организаций США отправятся в Баку. Помимо Джона Подеста, в составе делегации США также: Томас Вильсак, министр сельского хозяйства; Дженнифер М.Гранхольм, министр энергетики; Али Зайди, помощник президента и национальный советник Белого дома по климату; Бренда Мэллори, председатель Совета Белого дома по качеству окружающей среды; Дэвид Турк, заместитель министра энергетики; Лаура Дэниел-Дэвис, исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел; Джейн Нисида, исполняющий обязанности заместителя администратора Агентства по охране окружающей среды; Рик Спинрад, заместитель министра торговли по вопросам океанов и атмосферы и администратор Национального управления океанических и атмосферных исследований; Бонни Дженкинс, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

«В составе делегации США также широкий круг других правительственных чиновников США, работающих над тем, как изменение климата связано с вооруженным конфликтом, финансами, продовольственной безопасностью, здравоохранением, торговлей и инвестициями, проблемами молодежи и многим другим», - заявили в Госдепартаменте.

Turan отмечает, что в состав делегации этого года не входят госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр.