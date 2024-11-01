Утечка воды на реакторе Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции проводятся ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии, сообщается в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте организации.

Как объяснили в агентстве, утечка произошла в небольшой трубе, подключенной к первому контуру блока. Для ее устранения снизили до атмосферного уровня давление в первом контуре. Сварочные работы уже завершены, сейчас проводятся рентгенографические проверки сварных швов. Ожидается, что ремонт завершат в конце текущей недели, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В РФ заявляют, что образовалась «микротрещина на трубопроводе системы поддержки одного из реакторов», которая не несла угроз ядерной безопасности. Радиационный фон остается без изменений.