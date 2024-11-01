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Законопроекты сделают более понятными для трудовых масс

13:39 514

В Милли Меджлисе предлагается создать отдел языка законодательства и юридической терминологии, в котором будут взаимодействовать юристы и лингвисты.

С таким предложением выступил заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Он подчеркнул, что язык законопроектов сложен, однако важно преподносить их гражданам в более понятной форме.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила согласие с мнением депутата: «Прежде чем поступить к нам, законопроекты проходят лингвистическую экспертизу. Но депутаты справедливо затрагивают некоторые моменты в данном вопросе. Язык юристов сложен. Законопроект должен быть разъяснен простым языком».

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