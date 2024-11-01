Шурин Пашиняна недоволен Кочаряном

Депутат от партии «Гражданский договор» Грачья Акопян (шурин премьер-министра Армении Никола Пашиняна) прокомментировал публикации армянских СМИ о своем недовольстве работой главы парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраника Кочаряна.

Ранее газета «Жоговурд» сообщала, что внутри партии растет число сторонников отставки Кочаряна. Среди них якобы фигурируют Акопян, министр окружающей среды Акоп Симидян, вице-мэр Еревана Армен Памбухчян и депутат Вилен Габриелян.

Акопян уточнил, что обсуждения, прошедшие накануне, касались внутрипартийных вопросов. От комментариев он воздержался, ссылаясь на этические нормы.

«Что касается Кочаряна, то о своем якобы недовольстве я узнал из прессы», - пояснил он.

Напомним, на слушаниях по вопросам преступности 15 октября депутат от «ГД» Овик Агазарян обвинил главу Следственного комитета Аргишти Кярамяна в давлении на бизнесменов. Депутат намекнул, что одним из объектов преследования стал его сын, занимающийся ввозом и продажей автомобилей. Кярамян заявил, что по поводу сына Агазаряна к нему «дважды обращались», что он расценил как проявление коррупции. Словесная перепалка быстро переросла в конфликт с элементами дворового сленга.

После конфликта спикер парламента Ален Симонян заявил, что конфликта можно было избежать, если бы Андраник Кочарян вел заседание более корректно.

В то же время в СМИ появилась информация, что Кочаряна хотят сместить с поста главы комиссии.