Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил в парламенте Армении, что Азербайджан «полуофициально одобрил» предложение Еревана по открытию транспортных коммуникаций в регионе. «Мы передали азербайджанской стороне предложения, которые были полуофициально приветствованы, - отметил глава МИД Армении. - Говорю это, чтобы показать: и здесь сформировалась определенная положительная атмосфера». Подчеркнув, что транспортная инфраструктура должна функционировать в рамках суверенитета и в соответствии с законами той страны, на территории которой она находится, Мирзоян добавил, что при этом все должно основываться на принципах взаимности и равенства. По его словам, в ближайшее время Армения продолжит работу с азербайджанской стороной не только по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций, но и по другим темам, по которым в данный момент можно прийти к согласию.

Подробности нового предложения Армении по открытию транспортных коммуникаций неизвестны. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на прошлой неделе в ходе саммита БРИКС в Казани, что Ереван предложил Азербайджану «упрощенный таможенный режим» для транспортных коммуникаций. Остается лишь догадываться, что имел в виду Арарат Мирзоян, утверждая, что позитивная реакция Баку на это предложение была «полуофициальной». Но в любом случае упрощенный таможенный режим для транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахчываном (или «Зангезурским коридором», как его называет официальный Баку), может представлять для Баку реальный интерес, поскольку главной причиной, из-за которой Ереван не выполняет свои обязательства по открытию «Зангезурского коридора», является как раз таки отсутствие консенсуса о применении на этой транспортной линии таможенно-пограничного режима. Согласно пункту 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения обязана обеспечить беспрепятственное передвижение и транспортировку грузов по данной линии. Логически это означает, что на входе и выходе из коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчыванским эксклавом, Армения не должна применять процедуру погранично-таможенного контроля, с чем Ереван не согласен. И хотя на позицию Армении влияют также геополитические и региональные процессы, вопрос погранично-таможенного контроля остается главным камнем преткновения.

Желая урегулировать это противоречие, стороны ранее обсуждали идею передачи таможенного контроля какой-нибудь частной компании из нейтральной третьей страны, и вот теперь Армения предложила «упрощенный таможенный режим», что в зависимости от деталей может привести к окончательной договоренности об открытии «Зангезурского коридора». Как известно, несколько месяцев назад обе стороны пришли к компромиссу, договорившись обсудить эту тему в формате двусторонних правительственных комиссий уже после достижения мира. Но, если предложение Еревана покажется Баку привлекательным, то переговоры о достижении мира могут начаться намного быстрее. В то же время важно принять во внимание, что сама по себе готовность Армении ввести упрощенный таможенный режим в «Зангезурском коридоре» вовсе не гарантирует конструктивность ее позиции. Не говоря уже о том, что в данный момент Азербайджан работает над проходящим через территорию Ирана альтернативным транспортным коридором, который начинается в поселке Агбенд в Зангилане и соединяет Азербайджан с Нахчываном. Детали данного проекта, который иранцы называют «Аразской дорогой», были темой недавних переговоров в Тегеране с участием представителей администраций железных дорог Ирана и Азербайджана. На этой встрече стороны обсудили маршрут новой железной дороги, которая пройдет через Иран и соединит станцию Агбенд со станцией Салам-Мелик в Ордубаде. После переговоров глава ОАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов сообщил журналистам, что оптимальный маршрут через Иран почти согласован, и сейчас завершаются переговоры о расположении мостов через реку Араз и итоговом маршруте железнодорожной линии. Таким образом, пока Ереван под разными предлогами затягивает открытие «Зангезурского коридора», Баку активно продвигает реализацию концепции нового железнодорожного полотна, проходящего через территорию Ирана. Из чего ясно следует, что нынешнее полублокадное положение Армении остается в силе, а активно продвигаемая Пашиняном концепция «Перекресток мира» - на бумаге.

Напомним читателям haqqin.az, что план Пашиняна предполагает открытие транспортных коммуникаций, называемых в Азербайджане «Зангезурским коридором», но в формате, предусмотренном Ереваном. То есть с сохранением суверенитета и таможенного контроля Армении. Реализация концепции «Перекресток мира» зависит, конечно, и от Азербайджана, который до сих пор не проявлял к ней ни малейшего интереса. Логично, что если Армения не предложит Азербайджану выгодные условия, ничего в этом плане не изменится. Судя по всему, осознав, что борьба за транспортный коридор может закончиться поражением, Армения наконец-то решила выступить с конкретным предложением, способным заинтересовать азербайджанскую сторону. Еще одним тактическим шагом Еревана является презентация концепции «Перекресток мира» непосредственно для Турции. Для этого правительство Армении пригласило в Ереван представителей турецких СМИ, и эта PR-акция должна состояться в ближайшие дни.

Турция как одна из сторон, заинтересованных в открытии «Зангезурского коридора», поддерживает маршруты, проходящие как через Иран, так и через Армению. Главное для Анкары – пробить прямое транспортное сообщение с Азербайджаном через Нахчыван и далее через Каспий с государствами Центральной Азии. Об этом недавно заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Из чего следует, что идея упрощенного таможенного режима на «Зангезурском коридоре» может оказаться привлекательной не только для Баку, но и для Анкары. Впрочем, на данный момент оснований для чрезмерного оптимизма недостаточно. Тем более что вопрос «Зангезурского коридора» прямо затрагивает интересы еще двух крупных региональных игроков – России и Иран. В последние дни представители России, в частности, заместитель премьер-министра Алексей Оверчук и спикер МИД Мария Захарова, заявили, что без участия Москвы открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе невозможно. Другими словами, в Кремле считают, что даже если Ереван с Баку достигнут каких-либо соглашений, их реализация должна проходить с участием России и, естественно, с учетом ее интересов.