Азербайджан стал спасением для Европы

Европейские компании, занимающиеся импортом природного газа, в ближайшее время планируют заключить соглашение с Азербайджаном о поставках голубого топлива в этот регион, пишет Bloomberg.

В то же время издание уточняет, что азербайджанский природный газ будет поставляться по российскому трубопроводу, проходящему через Украину, вопреки тому, что Киев отказался продлевать контракт о поставках энергоресурса через территорию государства.

Уточняется, что сделка между ЕС и Азербайджаном подразумевает компенсацию тех поставок, которые Европа сейчас получает в рамках транзитной сделки. В то же время договор будет включать так называемое своп-соглашение между Азербайджаном и Россией.