USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Азербайджан стал спасением для Европы

Bloomberg
14:10 488

Европейские компании, занимающиеся импортом природного газа, в ближайшее время планируют заключить соглашение с Азербайджаном о поставках голубого топлива в этот регион, пишет Bloomberg.

В то же время издание уточняет, что азербайджанский природный газ будет поставляться по российскому трубопроводу, проходящему через Украину, вопреки тому, что Киев отказался продлевать контракт о поставках энергоресурса через территорию государства.

Уточняется, что сделка между ЕС и Азербайджаном подразумевает компенсацию тех поставок, которые Европа сейчас получает в рамках транзитной сделки. В то же время договор будет включать так называемое своп-соглашение между Азербайджаном и Россией.

Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 1253
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6094
Российская армия идет вперед в Украине
Российская армия идет вперед в Украине обновлено 14:15
14:15 3388
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 9163
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 1604
Товарищ Ким «дал указание помочь российской армии» в Украине
Товарищ Ким «дал указание помочь российской армии» в Украине МИД КНДР
13:17 1249
Глава ЦБА об инфляции в Азербайджане и ценах на нефть
Глава ЦБА об инфляции в Азербайджане и ценах на нефть
12:32 1576
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 6716
Ильхам Алиев на «28 Мая»
Ильхам Алиев на «28 Мая» фото; обновлено 11:50
11:50 4856
Лавров: «Турецким оружием убивают российских военных»
Лавров: «Турецким оружием убивают российских военных»
10:16 4884
Зачем Азербайджан отправил 160 человек на Гимназиаду?
Зачем Азербайджан отправил 160 человек на Гимназиаду? Опередили США и Францию, уступили Бразилии и Китаю
03:12 5712

ЭТО ВАЖНО

Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 1253
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6094
Российская армия идет вперед в Украине
Российская армия идет вперед в Украине обновлено 14:15
14:15 3388
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 9163
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 1604
Товарищ Ким «дал указание помочь российской армии» в Украине
Товарищ Ким «дал указание помочь российской армии» в Украине МИД КНДР
13:17 1249
Глава ЦБА об инфляции в Азербайджане и ценах на нефть
Глава ЦБА об инфляции в Азербайджане и ценах на нефть
12:32 1576
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 6716
Ильхам Алиев на «28 Мая»
Ильхам Алиев на «28 Мая» фото; обновлено 11:50
11:50 4856
Лавров: «Турецким оружием убивают российских военных»
Лавров: «Турецким оружием убивают российских военных»
10:16 4884
Зачем Азербайджан отправил 160 человек на Гимназиаду?
Зачем Азербайджан отправил 160 человек на Гимназиаду? Опередили США и Францию, уступили Бразилии и Китаю
03:12 5712
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться