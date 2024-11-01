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Молдова в канун второго тура: полиция проводит обыски

14:10 232

Правоохранительные органы Молдовы проводят обыски в 13 районах в рамках уголовных дел о подкупе избирателей на президентских выборах, сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

В четверг в шести районах страны также прошли обыски у активистов оппозиционного блока «Победа». Следователи заявили, что они ежемесячно получают выплаты «из незаконных источников с целью повлиять на результаты выборов».

В целом в октябре обыски были проведены более чем у 1 тыс. человек, десятки из них были задержаны.

По итогам первого тура голосования 20 октября во второй тур вышли действующий президент Майя Санду, получившая 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%. Второй тур выборов президента запланирован на 3 ноября.

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