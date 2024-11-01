Погибшим на войне россиянам пообещали вечную жизнь

Участвующие в войне против Украины россияне «должны помнить о вечной жизни, которая гарантирована им в случае гибели на поле боя». Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал в своей новой книге «За Русь Святую: патриотизм и вера», с которой ознакомились российские журналисты.

«Сия есть жизнь вечная — и ты идешь на подвиг, отдаешь свою физическую жизнь, но помни: ты не погибнешь, ты не умрешь, ты будешь жить», — отметил глава Русской православной церкви, сославшись на Евангелие от Иоанна (Ин. 17:3).

Он призвал «мобилизовать» церковь вместе с военными и политическими силами России, а россиян — «молиться за президента РФ Владимира Путина и воюющих в Украине солдат».

При этом патриарх назвал Россию «миролюбивой страной», подчеркнув, что «российский народ не стремится начинать войны с другими странами». Однако, по его словам, «человечество неспособно жить без войн». «Такова падшая природа человека, но мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались», — подчеркнул патриарх.

В ходе военных действий, по мнению главы РПЦ, необходимо устранить «диавольские помыслы» в сознании людей, которые не стремятся к «духовному единству Святой Руси». В то же время патриарх подчеркнул, что Россия «не принимает духовных ценностей тех, кто претендует на мировую власть», и становится «островом свободы» от «бесовщины».

Он также дал определение понятию «русский мир», который заключается в «общности святынь» людей разных этносов, вероисповеданий и культурных традиций. Помимо этого патриарх процитировал Путина, который сказал, что «русский мир — это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас».