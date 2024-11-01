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Кремль о ситуации вокруг азербайджанского газа: никто ничего не знает

14:27 329

В Кремле отказались прогнозировать развитие ситуации вокруг возможной сделки между европейскими компаниями и Азербайджаном о газовом экспорте через ГТС Украины, напомнив об отказе Киева от транзитного договора с РФ.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать информацию в СМИ о том, что европейские компании близки к соответствующей сделке с Азербайджаном.

Заметив, что это коммерческие переговоры, Песков сказал: «Здесь мы с вами знаем ситуацию, о которой тоже, кстати, президент (России) говорил на пресс-конференции в Казани, там собственно был вопрос о том, что с концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа. И как будут дальше происходить события, как дальше будут обеспечиваться поставки, с учетом того, что Украина уже анонсировала свой отказ от продления этого договора, сейчас пока я не могу ничего сказать».

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