Грузия готова отказаться от ЕС из-за геев

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» никогда не откажется от закона о запрете пропаганды ЛГБТ, даже если он затруднит на несколько лет интеграцию страны в ЕС. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

«Даже если нам временно в чем-то помешает [закон против ЛГБТ] мы эти [европейские] ценности, в кавычках, не учтем. Нам лучше опоздать на два или три года (с интеграцией в ЕС), но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отменим закон против запрета пропаганды ЛГБТ», - заявил Мдинарадзе на брифинге.

Он подчеркнул, что власти не променяют «традиционное и достойное будущее следующих поколений на достижение собственных меркантильных политических целей». По его словам, пропаганда ЛГБТ - это не европейские ценности. «Мы такую Европу не хотим и не можем представить», - добавил он.

Парламент Грузии 17 сентября в третьем и окончательном чтении принял закон, касающийся запрета пропаганды ЛГБТ и смены пола с целью уточнения вопросов, связанных с браком, усыновлением несовершеннолетних и опекой. Лидеры ЕС неоднократно выступали с критикой этого закона, заявляя, что он нарушает права определенной группы граждан.