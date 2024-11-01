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Российские войска грабят собственных граждан

14:39 2289

Жители поселка в Курской области обвинили российских военных в мародерстве на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, в начале сентября местные жители написали коллективное письмо к президенту РФ Владимиру Путину и Минобороны с просьбой остановить действия военных, рассказали журналистам пострадавшие граждане.

В середине сентября канал «Досье шпиона» опубликовал информацию из Коренево. «В пгт. Коренево не было военных ВСУ ни дня, но все магазины, автозаправки, аптеки и уцелевшие жилые дома вскрыты и разграблены», — писали местные жители.

По их словам, российские военные занимаются разбоем, кражами автомобилей, а также убийством домашних собак, которые мешали им заниматься мародерством.

По словам собеседницы «Агентства», в ее доме живут военные: «Они говорят: режим контртеррористической операции, военные имеют право. По ее словам, дом жительницы поселка Коренево, которая периодически ездит проверять сохранность имущества, был нетронут еще два дня назад, но «вчера она приехала — все вверх дном». У другого собеседника издания в доме выбили окно. Оттуда были похищены телевизоры, ноутбуки, фрезерные и ручные дрели, болгарки.

«Не у одного меня, на улице у нас у всех такая беда. У кого телевизоры унесли, у кого что», — пояснил он.

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