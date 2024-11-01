Без бутылки водки не разобраться
На нынешних президентских выборах в США черт ногу сломит. Разобраться, о чем говорят рейтинги и многочисленные опросы, невозможно без бутылки водки или, что ближе американскому избирателю, вискаря.
Судите сами: в 49 из 50 штатов в ускоренном темпе проходят досрочные выборы. Граждане могут отправлять бюллетени по почте, а могут сами являться на избирательные участки — там к их приему все уже готово. Могут также высказывать свое волеизъявление с помощью открепительных талонов.
Республиканский вождь Дональд Трамп долгое время крайне скептически относился к голосованию по почте. Он был убежден, что его прокатили на выборах четыре года назад, потому что хитрые демократы в последний момент завалили избирательные комиссии своими конвертами с бюллетенями.
В этом году соратники убедили Трампа, что они могут обратить этот вид голосования в свою пользу. И стали советовать избирателям как можно скорее отправлять свои голоса. Первые подсчеты показали, что значительная часть республиканцев послушалась этих советов. Главный мозг и финансист кампании республиканцев - Илон Маск - начал торжествовать, предсказывая, что раннее голосование уже принесло победу Трампу.
Как говорится, пировали — веселились, подсчитали — прослезились. Довольно убедительные цифры по нескольким штатам показывают серьезный отрыв Камалы Харрис от Дональда Трампа по числу ранних бюллетеней.
По данным сразу нескольких опросов, проведенных ABC News-Ipsos, The New York Times-Siena College и CNN, Камала Харрис опережает Трампа в досрочном голосовании на 19-29 процентных пунктов.
При этом разрыв наблюдается даже в «красных» — республиканских штатах. Например, в Джорджии он составляет от 7 до 10 пунктов, в Аризоне - от 9 до 12 пунктов. А уж в штатах, где рейтинги Харрис выше, чем у Трампа, еще более радостная для демократов картина — в Мичигане Харрис набирает на 26-39 пунктов больше конкурента.
На 1 ноября в досрочном голосовании приняли участие 55 миллионов избирателей. Учитывая, что разница в рейтингах Харрис и Трампа во всех колеблющихся штатах составляет от 1 до 2 процентных пунктов, можно было бы предсказать вопреки Маску, что на выборах побеждает Харрис.
Но не будем спешить. Есть и другие индикаторы, которые противоречат приведенным нами цифрам. Это данные игровых платформ, на которых делаются ставки.
И здесь триумфатором является Трамп. Беттеры-игроки, делающие ставки, дают ему 65 процентов успеха на выборах, а Харрис – 35.
Ведущая из этих платформ, Polymarket, оценивает шансы Трампа в 67 процентов, а Харрис - в 33 процента. Другая компания, Kalshi, «гарантирует» Трампу победу с 62 процентами. Харрис с 38-ми.
В условиях плотных выборов ажиотаж зашкаливает. В случае победы Трампа каждый, кто поставил на него свои 67 центов, получит 1 доллар. А тот, кто поставил на Камалу Харрис, на 33 цента получит 1 доллар.
У каждого штата свой ограничитель по размеру ставок. В Айове это 500 долларов, в далекой Новой Зеландии - 850 долларов США, но во многих местах вообще нет лимитов. Британская Guardian пишет, что какой-то французский авантюрист сделал ставку на Трампа в размере 28 миллионов долларов.
Мнения о том, кто делает ставки, разнятся. Грант Фергюссон, политолог из Texas Christian University, считает, что «люди, которые делают ставки, убеждены, что они знают лучше, чем среднестатистический гражданин, куда идет дело». Другие эксперты предполагают, что игроки мало разбираются в политике и ставят наобум.
Но как бы то ни было, результаты игровых платформ привлекают внимание избирателей больше, чем противоречивые данные опросов, которые публикуют газеты. И многие на них ориентируются на них, как на истину в последней инстанции, которая их мотивирует в данном случае голосовать за Трампа.
Итак, великий и ужасный Дональд побеждает? Но не будем спешить. Есть один индикатор.
Это биржевой показатель. Как пишет издание MarketWatch, публикуемые данные, начиная аж с 1900 года, показывают, что если в последние месяцы перед выборами индекс Доу Джонса растет, то правящая партия побеждает. И по этому параметру у Камалы Харрис на 31 октября 69 шансов победить, хотя этот показатель снижается — 17 октября он был в районе 72 процентов.
Демократы и все думающие ответственные люди в Америке держат пальцы на руках скрещенными и считают уже не дни, а часы. Трамп в последние недели две медленно, но верно ползет к победе. Но может быть, все-таки не успеет доползти?