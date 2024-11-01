Без бутылки водки не разобраться

На нынешних президентских выборах в США черт ногу сломит. Разобраться, о чем говорят рейтинги и многочисленные опросы, невозможно без бутылки водки или, что ближе американскому избирателю, вискаря. Судите сами: в 49 из 50 штатов в ускоренном темпе проходят досрочные выборы. Граждане могут отправлять бюллетени по почте, а могут сами являться на избирательные участки — там к их приему все уже готово. Могут также высказывать свое волеизъявление с помощью открепительных талонов. Республиканский вождь Дональд Трамп долгое время крайне скептически относился к голосованию по почте. Он был убежден, что его прокатили на выборах четыре года назад, потому что хитрые демократы в последний момент завалили избирательные комиссии своими конвертами с бюллетенями.

В этом году соратники убедили Трампа, что они могут обратить этот вид голосования в свою пользу. И стали советовать избирателям как можно скорее отправлять свои голоса. Первые подсчеты показали, что значительная часть республиканцев послушалась этих советов. Главный мозг и финансист кампании республиканцев - Илон Маск - начал торжествовать, предсказывая, что раннее голосование уже принесло победу Трампу. Как говорится, пировали — веселились, подсчитали — прослезились. Довольно убедительные цифры по нескольким штатам показывают серьезный отрыв Камалы Харрис от Дональда Трампа по числу ранних бюллетеней. По данным сразу нескольких опросов, проведенных ABC News-Ipsos, The New York Times-Siena College и CNN, Камала Харрис опережает Трампа в досрочном голосовании на 19-29 процентных пунктов. При этом разрыв наблюдается даже в «красных» — республиканских штатах. Например, в Джорджии он составляет от 7 до 10 пунктов, в Аризоне - от 9 до 12 пунктов. А уж в штатах, где рейтинги Харрис выше, чем у Трампа, еще более радостная для демократов картина — в Мичигане Харрис набирает на 26-39 пунктов больше конкурента.

На 1 ноября в досрочном голосовании приняли участие 55 миллионов избирателей. Учитывая, что разница в рейтингах Харрис и Трампа во всех колеблющихся штатах составляет от 1 до 2 процентных пунктов, можно было бы предсказать вопреки Маску, что на выборах побеждает Харрис. Но не будем спешить. Есть и другие индикаторы, которые противоречат приведенным нами цифрам. Это данные игровых платформ, на которых делаются ставки. И здесь триумфатором является Трамп. Беттеры-игроки, делающие ставки, дают ему 65 процентов успеха на выборах, а Харрис – 35. Ведущая из этих платформ, Polymarket, оценивает шансы Трампа в 67 процентов, а Харрис - в 33 процента. Другая компания, Kalshi, «гарантирует» Трампу победу с 62 процентами. Харрис с 38-ми. В условиях плотных выборов ажиотаж зашкаливает. В случае победы Трампа каждый, кто поставил на него свои 67 центов, получит 1 доллар. А тот, кто поставил на Камалу Харрис, на 33 цента получит 1 доллар. У каждого штата свой ограничитель по размеру ставок. В Айове это 500 долларов, в далекой Новой Зеландии - 850 долларов США, но во многих местах вообще нет лимитов. Британская Guardian пишет, что какой-то французский авантюрист сделал ставку на Трампа в размере 28 миллионов долларов.