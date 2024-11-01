На что обратить внимание при получении электронной подписи?

С развитием информационных технологий и цифровизации все больше государственных и частных предприятий переходят на электронное исполнение процессов. Времена, когда для решения любых задач приходилось лично посещать разные учреждения, уже позади. Сегодня практически все операции можно выполнить, не выходя из дома — с помощью телефона. Переход на электронную систему требует одновременного усиления мер безопасности. Порой из-за незнания люди становятся жертвами кибермошенников. Интересно, возможно ли совершать налоговые махинации от имени другого лица, используя копию удостоверения личности? И какие меры безопасности предусмотрены для защиты в онлайн-проверках?

Согласно информации, предоставленной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, случаи злоупотреблений не связаны с копией удостоверения личности и возникают при получении доверенности от граждан или использовании их электронных подписей: «Несмотря на неоднократные обращения Государственной налоговой службы, порой встречаются случаи злоупотребления доверием. В основном это относится к случаям, связанным с созданием различных юридических лиц на имя отдельных граждан с целью получения незаконных доходов. Чаще всего граждане обманываются различными способами и путем получения от них доверенности или использования их электронных подписей на их имя создаются различные юридические лица, проводятся незаконные операции, в результате на имя этих юридических лиц накапливаются значительные налоговые задолженности». Как сообщает ведомство, ASAN Imza («Мобильная подпись») является мобильной идентификацией гражданина для подтверждения личности при доступе к электронным услугам и получении цифровой подписи: «ASAN Imza дает возможность пользоваться всеми доступными электронными услугами. Учитывая все это, гражданам не следует верить различным обещаниям, подписывать незнакомые документы и доверять свою электронную подпись другим». В заявлении подчеркивается, что в настоящее время Государственная налоговая служба применяет усиленную цифровую подпись нового поколения SİMA İmza, основанную на облачных технологиях, технологии открытого ключа и распознавании лиц, в процессе регистрации физических лиц и коммерческих юридических лиц. При входе в систему обеспечивается биометрическая проверка (распознавание лица, тест на живость, ротационный тест), что исключает возможность регистрации юридического лица на имя другого человека без его ведома.

Что нужно знать гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников без глубоких знаний в ИТ? Как правильно выбрать электронную подпись? Haqqin.az обратился по этому поводу к начальнику Службы электронной безопасности Самиру Расулову. Он отметил, что безопасность и удобство для пользователей электронной подписи являются важными компонентами: «Это также показатель различия и преимущества подписей. Например, электронная подпись (Token) хранится на физических носителях, которые нужно постоянно носить с собой, и есть риск их потери. В отличие от этого, SİMA İmza работает через мобильное приложение, и сертификат подписи можно удалять и заново регистрировать столько раз, сколько потребуется. Процесс получения подписи с помощью SİMA и подписания документов осуществляется онлайн. Здесь применяется биометрическая идентификация, используются облачные технологии и искусственный интеллект. Поскольку во время биометрической проверки также проводится тест на живость, получение подписи от чужого имени становится практически невозможным. Удобство и гибкость SİMA способствуют быстрому увеличению числа ее пользователей. По заявленным данным, уже более 2,5 миллиона человек используют приложение SİMA. Это увеличивает доступность электронных услуг для граждан, способствует ускорению цифровой трансформации общества».