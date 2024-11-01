Кремль о северокорейских военных в Курской области

29 октября пресс-секретарь также отказался комментировать сообщения о присутствии северокорейских военных в России. Он уточнял, что ему нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент. 24 октября Владимир Путин ответил на вопрос о снимках, которые свидетельствуют об отправке военных из КНДР в РФ. По словам главы государства, снимки — «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают».

В октябре разведка Южной Кореи сообщила, что 1,5 тыс. солдат из Северной Кореи находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. Пентагон утверждал, что Пхеньян мог направить около 10 тыс. военнослужащих в Россию, в том числе в Курскую область, где с 6 августа идут бои с ВСУ. Энтони Блинкен 1 ноября также заявил, что в России находятся 10 тыс. северокорейских солдат, из которых 8 тыс. уже находятся в Курской области. По его словам, их обучают работе с артиллерией и беспилотниками, после чего они вступят в бои.