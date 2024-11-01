USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Кремль о северокорейских военных в Курской области

15:10 1903

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов об участии солдат из Северной Кореи в войне РФ против Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие из КНДР находятся в Курской области и готовы вступить в бои.

29 октября пресс-секретарь также отказался комментировать сообщения о присутствии северокорейских военных в России. Он уточнял, что ему нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент. 24 октября Владимир Путин ответил на вопрос о снимках, которые свидетельствуют об отправке военных из КНДР в РФ. По словам главы государства, снимки — «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают».

В октябре разведка Южной Кореи сообщила, что 1,5 тыс. солдат из Северной Кореи находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. Пентагон утверждал, что Пхеньян мог направить около 10 тыс. военнослужащих в Россию, в том числе в Курскую область, где с 6 августа идут бои с ВСУ. Энтони Блинкен 1 ноября также заявил, что в России находятся 10 тыс. северокорейских солдат, из которых 8 тыс. уже находятся в Курской области. По его словам, их обучают работе с артиллерией и беспилотниками, после чего они вступят в бои.

И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 208
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 3405
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 6037
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 836
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 2378
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7190
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1063
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6848
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 4274
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 10409
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 3480

ЭТО ВАЖНО

И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 208
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 3405
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 6037
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 836
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 2378
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7190
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1063
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6848
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 4274
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 10409
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 3480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться