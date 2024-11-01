USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»

15:56 1063

Иран нанесет «смертоносный» ответный удар по Израилю и воспользуется своими «скрытыми возможностями», заявил командующий входящего в состав Корпуса стражей исламской революции военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани.

«Великий иранский народ еще не показал сионистскому врагу свою мощь. Народ Ирана скрывает колоссальный потенциал для противодействия своим врагам. Как сказал верховный лидер исламской революции, сионистская группировка ошиблась в своих расчетах. Но мы исправим эту ошибку врага. Его ошибка приведет к тому, что мы нанесем по [Израилю] смертоносный удар», - заявил иранский генерал.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит «ограниченный характер». В результате ударов Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.

И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 212
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 3408
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 6038
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 840
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 2380
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7190
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1064
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6848
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 4275
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 10409
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 3480

ЭТО ВАЖНО

И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 212
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 3408
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 6038
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 840
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 2380
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7190
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1064
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6848
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 4275
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 10409
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 3480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться