Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»

Иран нанесет «смертоносный» ответный удар по Израилю и воспользуется своими «скрытыми возможностями», заявил командующий входящего в состав Корпуса стражей исламской революции военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани.

«Великий иранский народ еще не показал сионистскому врагу свою мощь. Народ Ирана скрывает колоссальный потенциал для противодействия своим врагам. Как сказал верховный лидер исламской революции, сионистская группировка ошиблась в своих расчетах. Но мы исправим эту ошибку врага. Его ошибка приведет к тому, что мы нанесем по [Израилю] смертоносный удар», - заявил иранский генерал.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил ПВО исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит «ограниченный характер». В результате ударов Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.