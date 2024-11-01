USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Грузинская оппозиция готовится к долгим протестам

16:07 643

Грузинская оппозиция, возможно, готовится к палаточным протестам, передает «Эхо Кавказа».

Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия обратился к гражданам через соцсети с призывом подарить или продать палатки: «У кого есть средние и большие палатки, обращайтесь. Если вы нам их подарите – будем рады, если продадите – тоже будем рады. Количество не ограничено».

31 октября лидеры трех политических объединений, подписавших «Грузинскую хартию» президента Саломе Зурабишвили, объявили о намерении провести акцию в Тбилиси 4 ноября. Перед масштабным митингом, 1 ноября, лидеры оппозиции планируют встретиться с дипломатами и представить им «доказательства» фальсификации выборов.

Еще один лидер политического объединения Зураб Джапаридзе сообщил, что на предстоящей акции будет объявлен план действий оппозиции.

По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила почти 54% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11%, «Единство – Национальное движение» – 10%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «Коалиция за перемены», «Единство-Нацдвижение» и «Сильная Грузия» не признали итоги выборов. Оппозиция объявила, что отказывается от работы в новом парламенте.

Президент Грузии заявила, что не намерена являться в прокуратуру, в которую ее вызвали для опроса касательно заявлений о фальсификации прошедших парламентских выборов. На пресс-конференции Саломе Зурабишвили посоветовала госоргану «заниматься своим делом».

И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 213
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 3410
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 6042
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 840
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 2381
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7191
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1064
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6848
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 4276
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 10410
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 3480

ЭТО ВАЖНО

И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 213
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 3410
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 6042
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 840
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 2381
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7191
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1064
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 6848
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»?
Баку и Ереван договариваются по «Зангезурскому коридору»? наш обзор
13:55 4276
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов
Бакинский судья, который заработал 100 миллионов, обрушил дома на головы жильцов громкое дело; все еще актуально
00:35 10410
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
Блинкен не приедет на COP29 в Баку
13:28 3480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться