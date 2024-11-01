Грузинская оппозиция готовится к долгим протестам

Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия обратился к гражданам через соцсети с призывом подарить или продать палатки: «У кого есть средние и большие палатки, обращайтесь. Если вы нам их подарите – будем рады, если продадите – тоже будем рады. Количество не ограничено».

31 октября лидеры трех политических объединений, подписавших «Грузинскую хартию» президента Саломе Зурабишвили, объявили о намерении провести акцию в Тбилиси 4 ноября. Перед масштабным митингом, 1 ноября, лидеры оппозиции планируют встретиться с дипломатами и представить им «доказательства» фальсификации выборов.

Еще один лидер политического объединения Зураб Джапаридзе сообщил, что на предстоящей акции будет объявлен план действий оппозиции.

По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила почти 54% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11%, «Единство – Национальное движение» – 10%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «Коалиция за перемены», «Единство-Нацдвижение» и «Сильная Грузия» не признали итоги выборов. Оппозиция объявила, что отказывается от работы в новом парламенте.

Президент Грузии заявила, что не намерена являться в прокуратуру, в которую ее вызвали для опроса касательно заявлений о фальсификации прошедших парламентских выборов. На пресс-конференции Саломе Зурабишвили посоветовала госоргану «заниматься своим делом».