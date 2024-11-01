Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан

В последние дни Генеральная прокуратура Азербайджана осуществила серию арестов бизнесменов, занимавшихся экспортом сельскохозяйственной продукции и не возвративших в страну вырученные средства. Первое официальное сообщение об этом было опубликовано еще 23 октября. В информации, распространенной Генпрокуратурой, указывалось, что аресты проводятся в рамках расследования уголовных дел, возбужденных на основании данных Государственного таможенного комитета. Следствием было установлено, что учредители компаний Land Logistics и International Logistics Руфат Гараев, Эльнур Гараев, Ибрагим Лалаев и Эльмеддин Мухтаров, заключившие контракты с зарубежными компаниями на экспорт сельскохозяйственных продуктов, не вернули в страну 85,5 миллиона долларов, вырученных от экспорта. Вследствие чего им были предъявлены обвинения по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозврат крупной суммы иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (должностной подлог) и другим статьям Уголовного кодекса.

Руфат Гараев, Ибрагим Лалаев и Эльмеддин Мухтаров были арестованы, Эльнур Гараев находится под полицейским надзором. По аналогичным статьям обвиняются учредители компании Fresh Fruits Az Низами Абдуллаев и Эльшад Рзаев, не вернувшие в страну 8,8 миллиона долларов, вырученных от экспорта сельхозпродукции. Низами Абдуллаев был арестован, а Эльшад Рзаев помещен на время следствия под полицейский надзор. 24 октября Генеральная прокуратура сообщила о раскрытии группы лиц, не вернувших в страну 340 миллионов долларов, вырученных от экспорта сельхозпродукции. В нее входят Тарлан Мамедов, Гюндюз Гусейнов, Реззаниджат Хафиз Малик, Эльшан Эмрахов, Роял Имамов, Интигам Насиров, Ниджат Алимарданов и ряд других лиц, являющихся учредителями компаний Xaçmaz Aqro, Natural Fruit, Fresh Fruits Group, Global Trade Group и Garden Store. В отношении первых троих из списка избрана мера пресечения в виде ареста, остальные находятся под полицейским надзором. Аресты продолжились 28 октября. Так, Анар Сулейманов, основатель компаний Fruit Yard и Fruit City Group, не вернул в страну более 18,5 миллиона долларов, вырученных от экспорта, а учредитель EA-Fruits Адиль Мамедов - 30,4 миллиона долларов, за что и был арестован по решению Губинского суда.

Основатели компании ART GREEN Рашид Алиев, Джейхун Аббасов и Эльмеддин Ахмедов обвиняются в невозврате 1,3 миллиона долларов и помещены под полицейский надзор, а основатель компании TMYB Гаджи Насиров не вернул 130 тысяч долларов и к нему применена аналогичная мера пресечения. В сообщении от 30 октября говорится об аресте нескольких бизнесменов, не вернувших в страну около 90 миллионов долларов, вырученных от экспорта сельхозпродукции. Рамиль Халафов, основатель компаний Local Garden и Organik Lojistik, был арестован за невозврат порядка 60 миллионов долларов. Другой бизнесмен, Тамерлан Багишев, работавший как физическое лицо, не вернул 4 миллиона долларов и был помещен под домашний арест. Еще один частный предприниматель, Эльгиз Гаджиев, не вернул 4 миллиона долларов, получил обвинение по аналогичным статьям и на время следствия был помещен под полицейский надзор. Фариз Зейналов, основатель компаний Katelen Qrup, Bogra-2021, Harris-SS, Konte TT и SS-Promo Group, был арестован за невозврат 22 миллионов долларов. Сегодня, 1 ноября, Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о бизнесменах, не вернувших в страну 140 миллионов манатов, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции и строительных материалов. Согласно этим данным, компании Foresta, Gold Plant, Alyans Aqro и Shemkir Fruit не вернули более 31 миллиона долларов. В отношении их владельцев, Рустама Гурбанова и Эльчина Рустамова, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Компании Critical Fruit и Local Garden не вернули в страну более 33,5 миллиона долларов. В связи с этим против Фуада Халыгова, Эльнура Аббасзаде и Кахина Аскерова также возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Двое из них будут находиться в ходе следствия под домашним арестом, третий объявлен в розыск. Привлечен к уголовной ответственности Илькин Гусейнов, владелец компании Paradise Fruits, не вернувший полученные от экспорта 14 миллионов долларов. Около 22 миллионов долларов не вернул Салех Габилов, зарегистрированный как физическое лицо. Его дело находится в стадии расследования.

Прокуратура также сообщила, что компания Aqroinnova не вернула средства за экспорт продукции на сумму в 1,6 миллиона долларов, за что владелец компании Мехман Джабраилов понесет уголовную ответственность. Вся эта серия уголовных расследований и арестов касается в общей сложности около 690 миллионов долларов доходов от экспорта, которые не были возвращены в страну. И хотя период времени, в течение которого совершались эти правонарушения, не уточняется, можно предположить, что речь идет о нескольких годах. Чтобы читатели haqqin.az могли представить масштабы невозврата, отметим, в прошлом году Азербайджан экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму в 1 миллиард 135 миллионов долларов, в 2022 году эта цифра составляла 886 миллионов долларов, а за первые три квартала нынешнего года экспорт сельхозпродукции из Азербайджана достиг уже 651 миллиона долларов. Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики за № 609 от 1997 года, средства, полученные от экспорта товаров, должны быть возвращены в страну не позднее 180 дней. За нарушение этого правила предусмотрена уголовная ответственность. Тем не менее до сих пор уголовных дел, возбужденных по фактам невозврата экспортной выручки, было крайне мало. И вот 31 октября в суде Сумгаита начались слушания по одному из таких «кейсов». В рамках расследования, проведенного Службой государственной безопасности, установлено, что обвиняемые Зохраб Гидаятов, Эльвин Ширинов и Гачгын Гумбатов с помощью созданных на их имена ООО, вывезли из страны товары на сумму в 326 миллионов манатов. Причем товары эти не были задекларированы на таможне должным образом. В частности, Гумбатов и Ширинов были указаны в качестве производителей сельхозпродукции, хотя у Ширинова вообще не было никаких сельхозугодий. По данным, полученным haqqin.az, уголовные дела, о которых в последние дни сообщала Генеральная прокуратура, включают также эпизоды неправильной или многократно заниженной таможенной оценки товаров.