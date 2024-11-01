Банк ABB и Mastercard запускают хакатон на тему устойчивого развития

Банк АВВ совместно со своим давним партнером Mastercard объявляет о старте хакатона Sustainability Sandbox. Цель хакатона — поддержка финтех-инициатив, направленных на борьбу с изменением климата, что особенно актуально для Азербайджана в период проведения COP29.

Хакатон пройдет онлайн с 14 по 18 ноября. Победившая команда получит приз — 10 000 долларов США. Также участники смогут воспользоваться платформой Mastercard Sandbox для разработки и тестирования своих идей.

Победители получат доступ к специальной базе данных Mastercard, что позволит им протестировать свою концепцию в реальных условиях. Если идея окажется успешной, Mastercard поддержит ее на этапе масштабирования.

Приоритет будет отдан решениям, направленным на мониторинг углеродных выбросов и соблюдение стандартов ESG. Подать заявку на участие можно до 6 ноября, пройдя по ссылке.

Дополнительная информация доступна по электронной почте: [email protected]

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