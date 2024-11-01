Предупреждение синоптиков: похолодает, дожди

С полудня 3 ноября и до вечера 4 ноября в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, предупреждает представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, температура воздуха понизится на 7-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, ожидаются осадки.

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 3 ноября и до полудня 4 ноября ожидаются дожди, временами ливневые. В отдельных частях полуострова вероятны грозы.

Ожидается повышение уровня воды в реках Большого и Малого Кавказа, а также Ленкорань-Астаринского региона, возможны кратковременные паводки и сели, сказала Аббасова.