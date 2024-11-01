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И Турция решила принять закон об «иноагентах»

17:24 224

Власти Турции подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию, который планируется принять в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.

По его информации, закон будет направлен на противодействие тем, кто работает против «безопасности государства или его внутренних и внешних политических интересов» под влиянием либо по приказу другой страны или иностранной организации. Наказание за нарушение закона составит до семи лет тюремного заключения.

Схожий закон об «иноагентах» был принят парламентом Грузии 14 мая. Это событие спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Власти Грузии настаивают на том, что закон нужен лишь для финансовой прозрачности, а финансирование из-за рубежа и означает проведение иностранных интересов.

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