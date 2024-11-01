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Азербайджан на саммите QS Higher Education: Asia Pacific 2024

17:36 350

1 ноября в Казахском национальном университете имени аль-Фараби при организации Международного рейтингового агентства QS, одной из самых престижных рейтинговых организаций в мире, прошел «Пресаммит QS Higher Education: Asia Pacific 2024».

На открытии пресаммита директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова выступила с презентацией о науке и высшем образовании в Азербайджане. На панели также обсуждены текущие отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии и были отмечены возможные будущие перспективы сотрудничества.

Отметим, что на официальном открытии пресаммита, которое представляла делегация 8 ведущих вузов Азербайджана, присутствовал советник президента Казахстана и министр науки и высшего образования страны, а также руководство Международного рейтингового агентства QS.

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