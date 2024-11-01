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Центробанки по всему миру скупают золото

17:42 1185

Мировые центробанки в сентябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 40 тонн.

«Банки развивающихся стран остаются основным драйвером как закупок, так и продаж», - заявил аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшими покупателями в сентябре оказались Польша (21,8 тонны) и Венгрия (15,5 тонны). Еще пополняли запасы Индия (5,8 тонны), Турция (3,7 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Египет (0,1 тонны).

Продавали золото Казахстан (3,8 тонны), Иордания (2,7 тонны), Сингапур (1,3 тонны) и Узбекистан (0,6 тонны).

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