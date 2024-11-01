Али Асадов собрал министров

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании, проведенном под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова были обсуждены система аграрного страхования, являющаяся одним из важных вопросов по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, деятельность Фонда аграрного страхования, управление рисками аграрного страхования фермеров, страховое законодательство, регулирование и контроль, совершенствование концептуальной основы (модели) схемы аграрного страхования.

Второй вопрос – роль Фонда возрождения Карабах а в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, в целях повышения развития и устойчивости Фонда текущая ситуация по эффективному использованию средств, управлению инвестициями и увеличению инвестиционных доходов, а также третий вопрос – текущее состояние по развитию рынка труда, ключевые реформы в сфере труда и занятости, цифровизация и вызовы, демографические тенденции на рынке труда, ликвидация неформальной занятости и другие текущие проблемы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады председателя Центрального банка Талеха Кязымова, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и заместителя министра экономики Самеда Баширли. Принимавший участие в заседании министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов также говорил о системе аграрного страхования.

По представленным вопросам состоялись обширные дискуссии членов Экономического совета. По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов Экономического совета и даны соответствующие поручения профильным структурам.