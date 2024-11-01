USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Али Асадов собрал министров

фото
17:56 1621

Состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании, проведенном под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова были обсуждены система аграрного страхования, являющаяся одним из важных вопросов по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, деятельность Фонда аграрного страхования, управление рисками аграрного страхования фермеров, страховое законодательство, регулирование и контроль, совершенствование концептуальной основы (модели) схемы аграрного страхования.

Второй вопрос – роль Фонда возрождения Карабаха в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, в целях повышения развития и устойчивости Фонда текущая ситуация по эффективному использованию средств, управлению инвестициями и увеличению инвестиционных доходов, а также третий вопрос – текущее состояние по развитию рынка труда, ключевые реформы в сфере труда и занятости, цифровизация и вызовы, демографические тенденции на рынке труда, ликвидация неформальной занятости и другие текущие проблемы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады председателя Центрального банка Талеха Кязымова, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и заместителя министра экономики Самеда Баширли. Принимавший участие в заседании министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов также говорил о системе аграрного страхования.

По представленным вопросам состоялись обширные дискуссии членов Экономического совета. По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов Экономического совета и даны соответствующие поручения профильным структурам.

Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан главная тема
16:45 5984
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 7983
Переговоры на азербайджано-армянской границе
Переговоры на азербайджано-армянской границе
18:08 3165
Али Асадов собрал министров
Али Асадов собрал министров фото
17:56 1622
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 1779
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 4917
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 2355
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 3603
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7448
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1803
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 7229

ЭТО ВАЖНО

Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан главная тема
16:45 5984
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 7983
Переговоры на азербайджано-армянской границе
Переговоры на азербайджано-армянской границе
18:08 3165
Али Асадов собрал министров
Али Асадов собрал министров фото
17:56 1622
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 1779
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 4917
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 2355
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 3603
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7448
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1803
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 7229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться