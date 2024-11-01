Лидеры Евросоюза хотят «изолировать» Орбана

Некоторые представители государств ЕС рассматривали возможность не приезжать на саммит лидеров стран — членов блока в Будапеште на следующей неделе из-за поездок премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, а также его планов пригласить на встречу Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента США 5 ноября, сообщает Bloomberg.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника в ЕС, европейские лидеры решили, что бойкот встречи — не самая хорошая идея, так как это «сыграет Орбану на руку». Вместо этого они попытаются «изолировать венгерского премьера в зале», где будет идти неформальный саммит. Он состоится 8 ноября.