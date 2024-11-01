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Лидеры Евросоюза хотят «изолировать» Орбана

18:03 1071

Некоторые представители государств ЕС рассматривали возможность не приезжать на саммит лидеров стран — членов блока в Будапеште на следующей неделе из-за поездок премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, а также его планов пригласить на встречу Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента США 5 ноября, сообщает Bloomberg.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника в ЕС, европейские лидеры решили, что бойкот встречи — не самая хорошая идея, так как это «сыграет Орбану на руку». Вместо этого они попытаются «изолировать венгерского премьера в зале», где будет идти неформальный саммит. Он состоится 8 ноября.

По словам дипломатов, с которыми поговорил Bloomberg, слухи о возможном приглашении Трампа ходят несколько недель, его потенциальное участие в саммите разозлило некоторых лидеров.

В ЕС недовольны тем, что Венгрия ранее не обсуждала с другими странами блока свои планы, например, визит Орбана в Грузию вскоре после парламентских выборов (в ЕС заявили о нарушениях электорального процесса и призвали расследовать их). Венгрия сейчас председательствует в ЕС, в совместном заявлении 13 европейских стран подчеркивалось, что Орбан «не говорит от имени сообщества».

Орбан 31 октября рассказал о своем телефонном разговоре с кандидатом в президенты США от республиканцев. Он написал в X, что пожелал Трампу удачи на выборах, до которых осталось менее недели, и «держит пальцы скрещенными».

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