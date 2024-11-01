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Белашко призывал сдаться России. Его задержали

18:58 1255

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киевской области политэксперта Сергея Белашко. Последний часто появлялся в эфире телеканалов Виктора Медведчука, где продвигал пророссийские нарративы, пишут украинские СМИ.

Белашко являлся частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука. Там он регулярно продвигал нарративы Кремля.

Как установило следствие, задержанный входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор вебсайта «ПолитНавигатор» Сергей Степанов.

В начале полномасштабной войны СБУ, как сообщается, задержала двоих участников российской агентуры, а ее резиденту - Степанову, который находится в Крыму, сообщено о заочном подозрении.

После 24 февраля 2022 года Белашко из Киевской области «залег на дно» и пытался скрываться от правосудия, используя разные места жительства в Украине.

Виктор Медведчук - кум российского президента Владимира Путина и основатель запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ». Перед началом полномасштабной войны России против Украины ему было объявлено подозрение в государственной измене.

До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, однако впоследствии скрылся. Позже его задержала Служба безопасности Украины (СБУ), а в сентябре обменяла на защищавших Мариуполь украинских бойцов.

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