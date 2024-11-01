ХАМАС не согласен на компромиссы

ХАМАС отверг переданное египетскими и катарскими посредниками предложение о заключении с Израилем соглашения о временном прекращении огня.

"Это предложение не отвечают потребностям нашего народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ХАМАС, которое цитируют израильские СМИ.

По данным израильских СМИ, посредники предложили заключить соглашение о временном прекращении огня "на определенное количество дней", в ходе которого будет произведен "частичный обмен пленными" и увеличено количество грузовиков с гуманитарной помощью.