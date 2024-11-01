USD 1.7000
EUR 1.8492
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Россию ожидают новые санкции

19:33 549

Канада готовит новый пакет санкций против России. В этот раз он связан с депортацией Москвой украинских детей и других гражданских лиц, сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

«Это один из итогов Министерской конференции в Монреале. О новом пакете санкций сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли», - пояснил Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что введение санкций - это один из методов давления на РФ.

«Нам нужны санкции не только против самой страны, но и отдельных должностных лиц, причастных к депортации детей и незаконному похищению гражданских», - подчеркнул омбудсмен.

Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан главная тема
16:45 5990
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 7984
Переговоры на азербайджано-армянской границе
Переговоры на азербайджано-армянской границе
18:08 3175
Али Асадов собрал министров
Али Асадов собрал министров фото
17:56 1623
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 1780
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 4919
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 2358
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 3604
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7448
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1804
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 7230

ЭТО ВАЖНО

Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан
Массовые аресты. Куда смотрела таможня? 3 миллиарда не вернулись в Азербайджан главная тема
16:45 5990
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние
Битва за Донбасс: Россия все больше захватывает. А в Киеве растет уныние обновлено 16:45
16:45 7984
Переговоры на азербайджано-армянской границе
Переговоры на азербайджано-армянской границе
18:08 3175
Али Асадов собрал министров
Али Асадов собрал министров фото
17:56 1623
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
И Турция решила принять закон об «иноагентах»
17:24 1780
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается
Сделки Европы с Азербайджаном пока не намечается обновлено 17:07
17:07 4919
Назначен новый глава Агдаша
Назначен новый глава Агдаша Распоряжение Ильхама Алиева
16:49 2358
Без бутылки водки не разобраться
Без бутылки водки не разобраться наш комментарий
14:42 3604
Грузинская развязка: два блина – комом
Грузинская развязка: два блина – комом наше послесловие
02:50 7448
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
Иранский генерал угрожает Израилю «смертоносным ударом»
15:56 1804
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники!
Еще раз о канализации в Баку. Депутаты и интеллигенция в один голос: виноваты чиновники! глас народа - глас Божий; все еще актуально
01:06 7230
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться