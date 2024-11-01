Россию ожидают новые санкции

Канада готовит новый пакет санкций против России. В этот раз он связан с депортацией Москвой украинских детей и других гражданских лиц, сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

«Это один из итогов Министерской конференции в Монреале. О новом пакете санкций сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли», - пояснил Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что введение санкций - это один из методов давления на РФ.

«Нам нужны санкции не только против самой страны, но и отдельных должностных лиц, причастных к депортации детей и незаконному похищению гражданских», - подчеркнул омбудсмен.