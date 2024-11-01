В Калининграде не осталось российских войск

Российская Федерация перебросила войска из Калининградской области на фронт в Украине, а также усилила ими защиту Курской области. Об этом на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Он напомнил, что страны Балтии считают Сувальский перешеек (территорию, которая соединяет их с другими странами НАТО и отделяет Калининградскую область и Беларусь) очень слабым местом:

"Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто. Почему? Потому что они изъяли войска из Калининградской области, и они сейчас сражаются на поле боя в Украине. Они также сражаются против украинцев в Курской области".

Еще недавно россияне говорили о милитаризации Калининградской области, но украинское сопротивление заставляет их менять планы.

"Это напрямую зависит от вашей борьбы, которая ломает российскую военную машину, вытесняет Россию из других уголков мира и не дает ей реализовать другие возможные сценарии, которые будут угрожать нам напрямую", - сказал Кащюнас.