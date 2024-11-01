Иран не забудет и не простит

Тегеран не оставит без ответа ракетный удар, нанесенный по Ирану Израилем на прошлой неделе, заявил генерал Али Фадави, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции.

«Реакция Ирана на сионистскую агрессию определена. За 40 лет мы ни разу не оставили агрессию без ответа. Мы способны уничтожить все, чем владеют сионисты, одной операцией», - заявил генерал.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «просчитался», ударив по иранской территории. «Сионисты совершили просчет в отношении Ирана. Они не знают Иран. Они до сих пор не смогли правильно оценить силу, инициативу и решимость иранского народа. Нужно, чтобы они это поняли», - заявил Хаменеи.