Российским депутатам рекомендовали рассказывать о пользе войны

Депутатам Госдумы от «Единой России» разослали рекомендации, согласно которым они будут должны принять участие в различных мероприятиях ко Дню народного единства, пишут российские СМИ со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Среди прочего депутатам предстоит рассказывать, что праздник «получил дополнительную актуальность» после того, как Россия начала войну в Украине. «Одна из побед "специальной военной операции", которую совершенно точно можно зафиксировать, — это победа над планами раздробить Россию изнутри, посеять недовольство и хаос», — сказано в рекомендациях.

Единороссам предлагается проводить параллель между нынешней ситуацией и Смутным временем, когда из Москвы изгнали поляков. Им также советуют рассказывать о том, что народное единство — это «не просто красивый лозунг или идеологическая установка», а «залог выживания». Кроме того, депутатам следует говорить, что «Единая Россия» «задумывалась во многом вокруг ценностей, отраженных в значении праздника», а одна из задач фракции — объединить людей вокруг Владимира Путина.

В конце сентября пресс-секретарь правительства Михаила Мишустина Борис Беляков направил редакторам федеральных изданий рекомендации по освещению нового проекта государственного бюджета. В методичках много внимания уделено так называемым «сложным темам», которые, как было указано, не должны широко освещаться в СМИ. К таким темам отнесли изменения, связанные с повышением налогов и обязательных платежей, в том числе: расширение критериев для уплаты акцизов на напитки с сахаром; увеличение акцизных ставок на этиловый спирт и табачные изделия; повышение налога на прибыль организаций; требование о наличии минимального дохода для получателей единого пособия.

В октябре администрация президента РФ подготовила методички для государственных и лояльных власти медиа о том, как они должны освещать саммит БРИКС в Казани. В первую очередь пропагандистам рекомендовали указывать, что Владимир Путин стал «неформальным лидером мирового большинства», а «попытки изолировать» Россию из-за войны в Украине — «провалились». При этом госСМИ должны были подчеркнуть, что этот тезис «подтверждают публикации за рубежом».

Также пропагандистам советовали отметить «дальновидность» Путина. В частности, им нужно было говорить, что, пока он «устанавливает стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением», Запад «довольствуется мимолетными союзами» и «предает вчерашних друзей». При этом конкретных примеров в данном пункте не приводилось. Кроме того, прокремлевским медиа была поставлена задача убедить россиян, что элиты западных стран «в панике» из-за предложения Путина создать альтернативную SWIFT «платежную систему на площадке БРИКС», и что данная инновация нанесет «урон доминированию США, сместив доллар с лидирующих позиций». Также в методичке была рекомендация акцентировать внимание на «масштабном расширении» БРИКС в будущем.