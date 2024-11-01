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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Ульвия Худиева
21:27 2107

В некоторых районах Баку в воздухе ощущается резкий запах, на который обратили внимание местные жители. Жители столицы, проживающие, в частности, в районе станций метро «Кероглу», «Ази Асланов», «Кара Караев», а также в направлении проспекта 8 Ноября сообщили haqqin.az о резком запахе. По словам одного из жителей, из-за вони он не может находиться в своем доме.

На аналогичные проблемы жалуются и жители поселков НЗС и Кешля. По словам граждан, их беспокоят головные боли и повышенное давление.

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили haqqin.az, что для выяснения причин подобного явления созданы мониторинговые группы, которые проводят проверку.

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